Mburucuyá confirmó el Festival Tradicional del Chamamé: será el 6, 7 y 8 de febrero

El intendente Edgar Galarza Florentín desmintió rumores de suspensión y aseguró que el evento está garantizado, con artistas confirmados y alta ocupación turística.

El intendente de Mburucuyá (Corrientes), Edgar Galarza Florentín, confirmó que el Festival Tradicional del Chamamé se realizará con total normalidad los días 6, 7 y 8 de febrero, y desmintió versiones que indicaban una posible suspensión del evento.

“Estamos ultimando los detalles para el lanzamiento oficial y trabajando con todas las ganas para que esta fiesta esté a la altura de lo que merece nuestra cultura chamamecera”, aseguró el jefe comunal, quien remarcó que el festival nunca estuvo en duda y que los comentarios en contrario “están totalmente fuera de foco”.

Festival confirmado y con expectativas altas

Galarza Florentín destacó que el festival representa una de las expresiones culturales más importantes de la localidad y de la región. “Es una fiesta que cultiva la identidad chamamecera de los mburucuyanos y de todos los que nos visitan”, señaló.

El intendente llevó tranquilidad a los turistas y al público en general, asegurando que están dadas todas las condiciones para el normal desarrollo del evento. “Estamos trabajando para recibir a todos de la mejor manera”, afirmó.

Artistas, actividades y propuestas turísticas

La grilla de artistas ya se encuentra definida y será difundida a través de las redes oficiales del Municipio de Mburucuyá, donde también se publicará un calendario de actividades pensado especialmente para los turistas.

Entre las propuestas se incluyen recorridos por el Parque Nacional Mburucuyá, visitas al museo local y distintas actividades culturales y recreativas. “Tenemos muchas ofertas para quienes lleguen a conocer nuestra ciudad”, indicó el intendente.

Alta ocupación y opciones de alojamiento

En cuanto al alojamiento, Galarza Florentín informó que la capacidad hotelera y de hospedajes registra un 95% de ocupación, aunque aclaró que aún hay disponibilidad en domicilios particulares, campings y otros espacios habilitados por el municipio.

“Mburucuyá está ubicada a unos 152 kilómetros de la ciudad de Corrientes y cuenta con campings a la vera de la laguna, muy cerca del escenario del festival. Es un lugar ideal para descansar y disfrutar del chamamé por la noche”, explicó.

Invitación abierta

Finalmente, el intendente invitó a vecinos y turistas de toda la región a participar del festival. “Las puertas de Mburucuyá están abiertas. Los esperamos para vivir uno de los mejores festivales del chamamé”, concluyó.