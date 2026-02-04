Avanza el pavimento en Resistencia y el interior: Vialidad Provincial destacó obras y el sistema de esfuerzo compartido

El subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, detalló los trabajos en marcha en Resistencia y distintas localidades del Chaco, y explicó cómo funciona el aporte de los vecinos para acceder al pavimento.

El subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, confirmó importantes avances en obras de pavimentación y mantenimiento vial en la ciudad de Resistencia, al tiempo que aseguró que los trabajos se desarrollan también en el interior de la provincia, mediante distintos esquemas de coordinación con los municipios.

En la capital chaqueña, De Martini destacó la finalización de la obra sobre calle Larreta, entre Vedia y Belgrano, que permitirá conectar las avenidas Belgrano y Alberdi. “Son 350 metros de pavimento con 120 metros de conducto pluvial, una obra clave para la circulación entre barrios y para futuras pavimentaciones en calles perpendiculares”, explicó.

Además, señaló que continúan tareas de bacheo y mantenimiento fuera del macrocentro, sobre arterias como avenida Belgrano, avenida Soberanía Nacional y calle Obligado, en un trabajo coordinado con la Municipalidad de Resistencia.

Obras en el interior provincial

De Martini remarcó que las intervenciones no se concentran solo en Resistencia. “Estamos trabajando en Las Breñas, Pampa del Infierno, en el pavimento del acceso al Ciosso Pampanilón, uniendo Ciervo Petizo con Laguna Limpia, y también Charadai con Cote Lai”, detalló.

En ese sentido, explicó que cada municipio tiene un esquema distinto de trabajo según sus posibilidades. “Buscamos soluciones integrales: en algunos casos aportamos materiales y los municipios la mano de obra; en otros, como Resistencia, el municipio afronta el total de ciertos trabajos”, señaló.

Cómo funciona el sistema de pavimento por esfuerzo compartido

Uno de los puntos centrales abordados fue el sistema de esfuerzo compartido, que permite a los vecinos acceder al pavimento con un aporte reducido. “Los vecinos pagan solo el 40% del costo total, que corresponde a los materiales. El 60% restante lo aporta el Estado”, explicó De Martini.

Quienes no participan del aporte inicial, luego deben abonar el total de la obra mediante contribución por mejoras. “El sistema busca incentivar a los vecinos a organizarse y avanzar con el pavimento de sus cuadras”, afirmó.

El funcionario aclaró que Vialidad no recibe dinero ni interviene en la negociación. “Indicamos cuánto hormigón y material se necesita, pero los vecinos arreglan directamente con las hormigoneras privadas. Nosotros fiscalizamos la calidad del material, no el precio”, subrayó.

Costos y prioridades de obra

De Martini estimó que una cuadra de pavimento tiene un costo total de entre 80 y 100 millones de pesos, según sus características. Para cada vecino, el aporte ronda entre 2 y 3 millones de pesos, dependiendo de si se trata de una esquina, media cuadra o un pasaje.

En cuanto al ripio, explicó que se ejecuta por pedido y financiamiento de la Municipalidad de Resistencia. “Ya se realizaron más de 3.000 cuadras de ripio en la ciudad. Cuando asumimos, la situación era muy crítica y hoy los barrios muestran otra realidad”, sostuvo.

Obras completas y con desagüe

Finalmente, De Martini fue categórico al afirmar que no se realiza pavimento sin desagüe. “Es una decisión del gobernador Leandro Zdero: las obras deben estar bien hechas. Hay pavimentos mal ejecutados en años anteriores que hoy generan problemas”, afirmó.

En ese marco, confirmó que la tercera etapa de la obra sobre avenida 25 de Mayo, hasta la Ruta Nacional 11, está próxima a completarse bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura. “Cuando se inicia una obra, se hace con los recursos garantizados para terminarla”, concluyó.