SECHEEP aclaró la situación por facturaciones irregulares en Capitán Solari y garantizó la toma correcta de lecturas

El presidente de SECHEEP, José “Hilario” Bistoletti, brindó precisiones sobre la situación generada en la localidad de Capitán Solari, donde vecinos manifestaron su preocupación por facturas elevadas del servicio eléctrico. El titular de la empresa explicó que el problema se originó por graves irregularidades administrativas cometidas por el anterior encargado del distrito, quien fue desvinculado de la empresa a fines del año pasado.

Según detalló Bistoletti, durante un período prolongado no se realizaron lecturas en tiempo y forma, lo que provocó una acumulación de consumos que luego fueron facturados de manera conjunta. “Eso generó understandably malestar en la gente, porque las boletas llegaron todas juntas cuando debió haberse hecho un trabajo previo de explicación y regularización”, reconoció.

Ante esta situación, autoridades de SECHEEP —incluido el propio presidente— se trasladaron a la localidad junto al equipo comercial, administrativo y legal de la empresa. Allí mantuvieron reuniones con los usuarios afectados y acordaron planes de financiación excepcionales, contemplando la responsabilidad indirecta de la empresa por la falta de controles.

“La respuesta de la gente fue muy buena. Entendieron la situación y valoraron que diéramos la cara. También fue un mensaje interno para nuestro personal: antes de facturar, hay que hablar con el usuario y explicar”, remarcó.

Toma de lectura: sistema georreferenciado y con respaldo fotográfico

Consultado sobre los reclamos habituales de vecinos que aseguran que “no pasan a tomar la lectura”, Bistoletti fue categórico: “Hoy eso es fácilmente comprobable. La toma de estado está completamente georreferenciada”.

Explicó que los operarios utilizan dispositivos móviles que registran día, hora, recorrido y fotografía del medidor. “Podemos mostrar exactamente a qué hora pasó el lector, por dónde caminó y la imagen del medidor. Ya no existe más eso de cargar lecturas sin pasar por el domicilio”, afirmó.

Además, invitó a cualquier usuario con dudas a acercarse a la empresa para verificar la información en el sistema.

Servicio estable pese a las altas temperaturas

Finalmente, el presidente de SECHEEP destacó que, pese a las jornadas de calor intenso, el servicio eléctrico se mantiene estable en gran parte de la provincia. “No hemos tenido cortes generales. Puede haber inconvenientes puntuales o individuales, pero en líneas generales el sistema está respondiendo bien”, señaló.

Bistoletti concluyó asegurando que la empresa continúa trabajando para mejorar la calidad del servicio y fortalecer el vínculo con los usuarios en toda la provincia del Chaco.