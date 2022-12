Mbappé no se entrenó con sus compañeros

Impactos: 6

El atacante de 23 años no participó de la práctica de la Selección francesa por una molestia en el tobillo.

El delantero de francés Kylian Mbappé se ausentó este martes del entrenamiento de cara al partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Inglaterra y generó preocupación en su Selección, aunque su participación en el encuentro no correría riesgos.

Mbappé, quien ya convirtió cinco tantos en este Mundial y es una de las grandes figuras del certamen, no trabajó a la par de sus compañeros por una molestia en el tobillo que arrastra desde el comienzo del torneo.

“Mbappé está trabajando en la sala de recuperación, es habitual dos días después de un partido”, indicó en un comunicado la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para llevar tranquilidad.

El jugador del PSG de 23 años marcó dos goles en la victoria de los defensores del título 3-1 ante Polonia en octavos de final, por lo que elevó su cuenta a cinco en Qatar y nueve en total en Mundiales.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, manifestó hace días el futbolista del Paris Saint Germain.

Y agregó sobre sus ausencias previas en la sala de prensa: “No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”.

Francia se medirá con Inglaterra el próximo sábado desde las 16 (hora argentina) por los cuartos de final de la Copa del Mundo, en busca de meterse entre los mejores cuatro equipos de la competencia.

Fuente: NA.