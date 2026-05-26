Makallé vivió una verdadera fiesta con la Copa 25 de Mayo de Polo

Polo

El organizador del torneo, Nicolás “Nico” Ferreyra, destacó el éxito de la Copa 25 de Mayo de Polo desarrollada en Makallé y aseguró que el evento superó todas las expectativas tanto en convocatoria como en organización.

“Terminamos cansados, pero con el alma llena”, expresó Ferreyra al realizar un balance del fin de semana deportivo y social que reunió a cientos de personas en el club anfitrión.

Según comentó, el clima acompañó durante las jornadas y permitió que las familias disfrutaran de un ambiente recreativo y deportivo. Además, remarcó el fuerte acompañamiento institucional y comunitario.

Durante el evento estuvieron presentes el gobernador Leandro Zdero, el intendente de Makallé, Marcelo Angione, y jefes comunales de localidades vecinas.

“El club nunca había recibido tanta gente y tanto apoyo. Fue impresionante el acompañamiento”, señaló el organizador.

Ferreyra destacó que la propuesta permitió acercar el polo a muchas personas que no conocían la disciplina y valoró el clima familiar que se vivió durante las finales.

“Fue un fin de semana espectacular para compartir en familia, tomar unos mates y disfrutar del deporte. Pusimos mandarinas para la gente, la cantina estuvo a disposición y creo que todos pudieron pasar un hermoso momento”, manifestó.

En lo deportivo, explicó que el certamen se disputó bajo modalidad de anotación individual y que el equipo campeón estuvo integrado por jugadores de Corrientes y de Villa Ángela.

Entre los ganadores mencionó a Patricio y Guillermo Garra, padre e hijo oriundos de Villa Ángela, quienes integraron el conjunto vencedor junto a jugadores correntinos.

Finalmente, Ferreyra agradeció la difusión del evento y adelantó que ya trabajan en nuevos torneos y actividades vinculadas al polo en la provincia.

“Hay que seguir apostando a esto y ojalá podamos traer algún campeonato argentino a la provincia del Chaco”, concluyó.

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