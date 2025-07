Matías Silvera: “La recuperación va bien y estamos listos para darlo todo contra Almirante Brown”

En un diálogo exclusivo, Matías Silvera, jugador destacado de Chaco For Ever, se abrió sobre su proceso de recuperación tras una contractura muscular que lo marginó del último encuentro y habló de las expectativas para el próximo partido, que será un momento especial por coincidir con el aniversario del club.

Recuperación y estado físico

Silvera comenzó relatando cómo viene transitando estos días complicados desde lo físico. “La verdad que estoy bien, recuperando lentamente. Por suerte no fue nada grave, solo una contractura, pero siempre hay que tomar los recaudos necesarios para que no se convierta en algo mayor”, explicó. Aclaró que está siguiendo estrictamente las indicaciones del equipo médico y realizando un trabajo diferenciado para poder volver cuanto antes a la dinámica completa con sus compañeros. “La idea es que la semana que viene pueda empezar a entrenar a la par del equipo, aunque dependerá de cómo responda la zona afectada”, agregó.

Esta fase de recuperación no solo implica esfuerzo físico, sino también paciencia y un alto grado de compromiso para mantenerse en forma y listo para competir. Silvera enfatizó la importancia de respetar los tiempos para evitar recaídas y destacó la labor del cuerpo técnico y médico que lo acompaña.

Un rival complicado y un partido especial

El próximo desafío para Chaco For Ever será enfrentar a Almirante Brown, un encuentro que promete ser intenso y de alta exigencia. “Es un rival duro, sabemos que va a ser un partido complicado, pero nosotros estamos preparados. Siempre vamos a buscar el resultado favorable que más nos convenga y que nos permita seguir sumando puntos en la tabla”, comentó Silvera, demostrando la concentración que mantiene el plantel para afrontar el compromiso.

Además, el partido tiene un significado especial para toda la institución ya que coincide con el aniversario del club, motivo que agrega un plus de motivación para el equipo y la hinchada. “Queremos festejar en la cancha, con un buen resultado que acompañe la celebración”, afirmó con entusiasmo.

El ritual del mate y la camaradería del equipo

En un momento más relajado de la charla, Silvera compartió detalles sobre su costumbre diaria con el mate, bebida tradicional que acompaña a muchos argentinos en su rutina. “Entre 4 y 5 mates por día, más o menos. Tengo la fama de que nadie puede mover mi bombilla cuando estoy tomando mate, y eso es sagrado”, bromeó, recordando anécdotas con sus compañeros, incluido Maxi Romero, conocido por intentar “romper esa regla”.

Esta costumbre refleja el ambiente de camaradería y compañerismo que reina en el plantel, un aspecto fundamental para afrontar las exigencias del fútbol profesional. “Nos llevamos muy bien, y esos pequeños rituales ayudan a fortalecer el grupo”, agregó.

El contexto deportivo y el apoyo institucional

Mientras Silvera se prepara para volver a las canchas, el club vive un momento de gran movimiento con actos por sus aniversarios y diversas actividades institucionales. En paralelo, desde Casa de Gobierno y entidades como Iprodich, se observa un acompañamiento que fortalece el vínculo entre el deporte y la comunidad chaqueña.

Este respaldo es clave para clubes como Chaco For Ever, que no solo buscan destacarse en lo deportivo, sino también consolidar su rol social y cultural en la provincia.

Próximos pasos y expectativas

Con la vista puesta en el partido del fin de semana y en seguir sumando, Silvera concluyó: “Estamos trabajando duro, con mucho compromiso, y queremos darle muchas alegrías a nuestra gente. Espero poder volver pronto a la cancha y aportar desde adentro para conseguir los objetivos que tenemos”.

La afición chaqueña está expectante, confiada en que pronto verá a Silvera en acción nuevamente, defendiendo la camiseta de Chaco For Ever con la entrega y el profesionalismo que lo caracteriza.