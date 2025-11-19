Más de 500 estudiantes participaron del concurso «Voces del Monte en la Escuela»

184848w850h625c.jpg

El Ministerio de Educación, a través del Plan Provincial de Lectura y referentes de las demás organizaciones organizadoras, entregaron reconocimientos a los estudiantes y a las instituciones de nivel primario de la provincia, que se destacaron en el concurso «Voces del Monte en la Escuela» , organizado por el Proyecto Yaguareté (CeIBA-CONICET), Fundación Vida Silvestre Argentina y el Gobierno del Chaco a través de la cartera educativa.

El concurso consistió en una convocatoria durante octubre a estudiantes de 5°, 6° y 7° grado de las escuelas primarias de todas las modalidades de la provincia para que creen dibujos, cuentos y coplas inspirados en la vida del monte chaqueño, el yaguareté y las especies que conviven con él, como una forma de reconocer, valorar y proteger la biodiversidad de nuestro territorio.

Participaron más de 500 estudiantes de 5°, 6° y 7° grado de 54 escuelas primarias de todas las regionales educativas de las localidades de Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Charata, Colonia Baranda, Colonia Elisa, Colonias Unidas, Corzuela, Fontana, paraje Fortín Arenales de Misión  Nueva Pompeya, General Vedia, La Sabana, Laguna Blanca, Las Breñas, Las Garcitas, Las Palmas, Machagai, La Leonesa, Puerto Bermejo, Quitilipi, Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña, Santa Sylvina y Villa Berthet.

De los 224 correos recibidos y tabulados, se reconocieron 74 con producciones visuales (dibujos, pinturas, murales y collages) y 124 con producciones literarias (cuentos y poemas) y coplas recitadas. Las producciones realizadas por los estudiantes incluyeron dibujos, coplas, cuentos y poemas con la temática de concientización sobre el cuidado de la especie como también el conocimiento general del yaguareté y su hábitat.

