Margarita Belén: el intendente Javier Martínez saludó a los trabajadores municipales y destacó su compromiso

En la víspera del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre, el intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, compartió un almuerzo de camaradería junto a empleados y empleadas municipales, donde agradeció el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo de trabajo.

Durante el encuentro, Martínez destacó que la gestión municipal “no solo garantiza los servicios públicos esenciales, sino que también está presente en educación, salud, seguridad, producción, deporte, cultura, acompañando a la primera infancia y a los adultos mayores”.

“Todas y cada una de estas acciones son posibles porque tenemos un gran equipo de trabajo, pero sobre todo porque contamos con trabajadores municipales que todos los días se ponen la camiseta de la gestión y del municipio”, expresó el jefe comunal.

El intendente cerró su mensaje con un reconocimiento especial a la familia municipal:

“Muchas gracias a todos ellos, porque juntos hacemos una gran gestión de gobierno que tengo el honor y el orgullo de conducir. Feliz día para todos y que mañana descansen y disfruten en familia”.

El encuentro se desarrolló en un clima de celebración, unidad y gratitud, reafirmando el compromiso del municipio con quienes día a día contribuyen al crecimiento y bienestar de Margarita Belén.

 

