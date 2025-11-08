Villa Ángela: el municipio finalizó una nueva cuadra de pavimento en calle Darwin

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ángela culminó este jueves 6 de noviembre el vertido de hormigón en calle Darwin, en el tramo comprendido entre Ing. Mariscotti y Córdoba.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de pavimentación municipal, que continúa ejecutando el plan de obras urbanas impulsado por la gestión local, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la conectividad de los distintos sectores de la ciudad.

Esta nueva cuadra pavimentada forma parte de un programa de infraestructura vial que busca optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores.