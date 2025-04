Margarita Belén celebra su 135° aniversario con una semana cargada de actividades

La localidad chaqueña se prepara para celebrar su aniversario número 135 con una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas e institucionales que comenzarán el sábado 3 de mayo y culminarán el jueves 8, con un gran festival popular y desfile cívico-militar. El intendente Javier Martínez brindó detalles en diálogo con un medio radial y destacó que este año la celebración coincide con la veda electoral por las elecciones del 11 de mayo, por lo que los festejos que deberian seer el 9 , pasan al día anterior

«Vamos a tener una semana movida, un gran mes de mayo», señaló Martínez, al referirse a la coincidencia entre el aniversario del pueblo, el 9 de mayo, y la veda electoral que rige desde el mismo día por los comicios religiosos del domingo 11. Por ese motivo, el acto central será el jueves 8 de mayo a las 17 horas, seguido de un desfile sobre la flamante avenida 17 de Agosto, y un festival con música, danzas y gastronomía local.

Entre los eventos destacados de la semana aniversario, se encuentran:

Sábado 3 de mayo : Maratón «Conociendo Mi Pueblo» desde las 9 de la mañana. El evento propone circuitos de 3, 5 y 7 kilómetros que pueden realizarse corriendo, caminando o en bicicleta.

Ese mismo día a las 14 : Gran carrera de karting, con entrada libre y gratuita.

Domingo 4: Competencia de danza “Margarita Baila”, con más de 100 participantes de distintas localidades. Será en el Club Juventud, con entrada libre.

Además, durante la semana previa al aniversario se llevarán a cabo inauguraciones de obras en la plaza central. El jefe comunal confirmó que se están realizando trabajos de refacción integral: «Estamos haciendo un nuevo escenario, reacondicionando el anfiteatro, los baños y veredas, todo con recursos municipales y mano de obra local», sostuvo.

El intendente también remarcó el rol del Estado municipal en el acompañamiento a los sectores rurales. «Brindamos asistencia permanente a productores ganaderos, hortícolas, apícolas y ladrilleros. Entendemos que si no hay una ayuda del Estado, mucha gente no puede producir», explicó. Asimismo, lamentó que algunas asistencias provinciales hayan cesado: «Antes teníamos ayuda con combustible para el acarreo del agua desde APA, hoy eso no está, pero seguimos acompañando desde el municipio», dijo.

Durante la entrevista, también se hizo mención a los trabajos en Ruta 11. Si bien el jefe comunal no encontró maquinaria al momento de su paso por la zona, expresó: «Ojalá que estén trabajando, sería una buena noticia que el gobierno nacional esté reparando la ruta».

El evento del 8 de mayo contará con la participación de fuerzas armadas y de seguridad. Martínez confirmó que extendió una invitación formal al gobernador para que acompañe el acto. «Hablamos con él, le pedí que se haga un tiempo, es importante que esté por la institucionalidad que representa su presencia», subrayó.

La jornada cerrará con un festival desde las 20 horas y culminará con la tradicional entonación del feliz cumpleaños a las 12 de la noche. «Va a ser una linda fiesta, con conjuntos musicales, mucha tradición y una plaza renovada para todos los vecinos», aseguró el intendente.