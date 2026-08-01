Margarita Belén acompañó a estudiantes de la E.E.E. N° 15 en un encuentro deportivo en Resistencia

El Municipio de Margarita Belén brindó apoyo a los alumnos y docentes de la Escuela de Educación Especial (E.E.E.) N° 15 «Prof. Graciela Garavento», quienes viajaron a la ciudad de Resistencia para participar de un encuentro deportivo realizado en el Polideportivo «Jaime Zapata».

Antes de la partida, la coordinadora de Educación del municipio, Laura Falcón, despidió a la delegación y les deseó una excelente jornada en esta actividad que reúne a estudiantes en un espacio de integración a través del deporte.

Para hacer posible la participación de la institución, el municipio facilitó el transporte, reafirmando su acompañamiento a las comunidades educativas y el compromiso con iniciativas que promueven la inclusión, la participación y el desarrollo de actividades deportivas.

Desde la comuna destacaron que este tipo de acciones fortalecen los espacios de encuentro y convivencia entre los estudiantes, al tiempo que generan oportunidades para compartir experiencias, fomentar valores y seguir impulsando una educación inclusiva.