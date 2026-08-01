Los estudiantes de Laguna Blanca disfrutan su viaje de egresados a Bariloche, un sueño que se hizo realidad

Los estudiantes de la Promoción 2026 de Laguna Blanca continúan disfrutando de su viaje de egresados en San Carlos de Bariloche, una experiencia que, según expresaron ellos mismos, parecía imposible de concretar y que finalmente pudo hacerse realidad gracias al acompañamiento del municipio encabezado por la intendenta Claudia Panzardi.

Durante las últimas horas, la jefa comunal compartió imágenes y mensajes desde la ciudad rionegrina, donde acompaña a los jóvenes en distintas actividades. En una de sus publicaciones contó que el grupo visitó el Cerro Catedral, donde disfrutó de una intensa nevada.

«Nos divertimos mucho bajo una intensa nevada. A los chicos les encantó», expresó Panzardi, quien además informó que la jornada siguiente incluyó una excursión al Cerro Tronador y al Glaciar Ventisquero Negro.

La intendenta también llevó tranquilidad a las familias de los estudiantes al destacar el comportamiento del grupo. «Quiero llevarle mucha tranquilidad a la familia porque los chicos son excepcionales y hasta ahora todo nos ha ido excelente», manifestó.

Días antes de partir, los alumnos del colegio de Laguna Blanca difundieron una carta pública de agradecimiento dirigida a la intendenta, en la que destacaron el esfuerzo realizado para concretar el viaje y el impacto que tuvo esta iniciativa para los jóvenes de la localidad.

«Gracias por este viaje a Bariloche. Sabemos que no fue fácil, que implicó muchísimo esfuerzo y gestión para que nosotros podamos cumplir este sueño», señalaron los estudiantes en el mensaje.

Asimismo, expresaron que llevarían consigo «el orgullo de saber que tenemos a alguien que lucha por nosotros», agradeciendo el acompañamiento recibido y destacando la importancia que tuvo esta oportunidad para la promoción.

Mientras continúan recorriendo algunos de los principales atractivos turísticos de Bariloche, los jóvenes viven una experiencia que quedará entre los recuerdos más importantes de su etapa escolar, cumpliendo un anhelo largamente esperado por toda la promoción.