Margarita Belén acompaña a los estudiantes en la construcción de carrozas para la Estudiantina

El Municipio de Margarita Belén continúa fortaleciendo su compromiso con la juventud y la educación. En la tarde del lunes, el intendente Javier Martínez, acompañado por el coordinador de Educación Francisco Chacón, entregó una nueva ayuda económica destinada a los alumnos de 4° y 5° año de la EES N°77 Manuel N. Savio y de la Escuela Secundaria N°153 Valentina Verón.

El aporte está orientado a acompañar a los estudiantes en la construcción de sus carrozas para el tradicional desfile de la Estudiantina, una actividad que año tras año moviliza a toda la comunidad y que refleja la creatividad, el esfuerzo y el entusiasmo de los jóvenes.

El intendente Martínez destacó la importancia de este apoyo como una forma de reconocer y estimular el trabajo colectivo de los estudiantes. “La Estudiantina no solo es una fiesta, es una tradición que nos une y que pone en valor la capacidad de organización, la imaginación y el compromiso de nuestros jóvenes. Desde el municipio queremos estar presentes, acompañando cada uno de sus proyectos”, afirmó.

Por su parte, Francisco Chacón subrayó el rol de la educación en estas iniciativas: “La participación de los chicos en este tipo de actividades fomenta valores como el trabajo en equipo, la creatividad y el sentido de pertenencia. Es fundamental que como Estado estemos a su lado en este proceso”.

Con este gesto, la gestión municipal reafirma su apuesta a la juventud como motor de desarrollo y de identidad cultural, apoyando expresiones estudiantiles que trascienden lo festivo y se convierten en verdaderos espacios de aprendizaje y comunidad.