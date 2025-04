Marcos Pastori: «Los chaqueños piden que se termine la mezquindad política y se trabaje en equipo»

Candidato a diputado provincial por el frente Chaco Puede + La Libertad Avanza, Marcos Pastori, conocido por su actividad gremial en el sector rural, encara con entusiasmo y compromiso una campaña que lo llevó a recorrer toda la provincia. Junto a Zukiewicz de Castelli y Pili Jarenko de Colonia Elisa, conforma el tridente libertario que busca ingresar a la Legislatura chaqueña en las elecciones del 11 de mayo.

“No vengo de la política, esto es una experiencia nueva que tomo como algo muy positivo. La recepción de la gente en cada localidad es espectacular. Escuchamos sus problemas, sus esperanzas, y eso nos impulsa”, expresó Pastori en diálogo con este medio.

Desde su rol como dirigente rural, Pastori conoce de cerca las dificultades del campo y ahora busca volcar esa experiencia en el ámbito legislativo. “El campo necesita previsibilidad. Nuestro ciclo productivo, en ganadería, puede durar hasta cinco años. No podemos seguir viviendo con reglas que cambian todos los días”, remarcó. En ese sentido, valoró las últimas medidas nacionales como el fin del cepo cambiario y la apertura de exportaciones. “Esto da oxígeno al sector, que viene pidiendo políticas de Estado hace más de 15 años”, señaló.

Pastori fue recibido recientemente en Casa Rosada por Karina Milei, hermana del Presidente, en una reunión que calificó como “sorprendente” y “muy clara”. “Nos pidió que trabajemos para aportar gobernabilidad, que no pongamos palos en la rueda al gobernador Zdero, que ayudemos a construir soluciones desde la Legislatura”, explicó el candidato.

«Eso no significa firmar todo sin debatir, pero sí tener madurez política», subrayó. “La gente está cansada del ‘si no lo hago yo, no lo hace nadie’. Hay que dejar de lado la mezquindad política. Lo que se viene pidiendo desde hace años es un cambio de 180 grados, una forma distinta de hacer política, y eso es lo que representamos”, afirmó.

Respecto a la actualidad agropecuaria, fue contundente: “El productor venía comprando insumos a un dólar alto y vendiendo a uno bajo. Era inviable. Estas medidas nuevas abren el juego, permiten importar, exportar, y pensar a largo plazo”, sostuvo. También criticó restricciones del pasado como el cierre de exportaciones o el límite de peso para vender hacienda: “La vaca conserva que no se consume acá y que China valora como proteína de alta calidad no se podía exportar. Eso era absurdo”.

Finalmente, se mostró optimista con el impacto de las nuevas políticas en el sector: “El productor va a acompañar si ve reglas claras y libertad para producir. El campo argentino alimenta al mundo, pero necesitamos previsibilidad, estabilidad y compromiso político”, concluyó.