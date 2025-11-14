Marcela Acuña desafió al Gobierno y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño: «Por el desastre que hicieron»

Este viernes por la mañana se desarrolla la última audiencia del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde el jurado popular evaluará todo el proceso y definirá la culpabilidad o no de los siete imputados. Antes de iniciar la etapa de instrucciones finales, la jueza Dolly Fernández consultó uno por uno a los acusados si deseaban expresar algo más antes del cierre de esta instancia.

Entre las declaraciones, la intervención más extensa y cargada de contenido político fue la de Marcela Acuña, madre de César Sena y acusada del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, en calidad de partícipe primaria.

Al tomar el micrófono ante el jurado, Acuña afirmó:»En primer lugar, obviamente mi inocencia en cuanto a que soy una persona que no dañaría a otra persona». Acto seguido, denunció la mediatización del caso y reclamó que su situación sea analizada con objetividad:»En segundo lugar, atenta a la mediatización de este caso y a la utilización política que tuvo, más allá de la decisión que tengan de nosotros en la culpabilidad, quiero decir que prime la verdad, sobre cualquier decisión que se tome».

Acuña amplió su mensaje ubicándolo en un marco de reivindicación de los derechos de las mujeres privadas de libertad pidiendo «la verdad por todos nosotros, no solo por Cecilia, por todas las mujeres que somos maltratadas en todos los sentidos pero sobre todo en lo económico, también por todas las mujeres que estamos privadas de libertad y de todo derecho, que es el estigma que tenemos, es muy fuerte. Además de estar presas, somos mujeres, es una doble condena y castigo social».

Acuña apuntó al Ejecutivo y exigió intervenir el Poder Judicial

Al referirse directamente a la causa, la imputada redobló sus cuestionamientos hacia el Estado provincial. Primero, aseguró que «aunque quede condenada, hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo ni un plato de comida en casa».

Luego fue más allá al exigir la intervención del Poder Judicial del Chaco y al responsabilizar al Gobierno provincial por lo ocurrido y sostuvo que seguirá luchando desde donde le toque para que «el Poder Judicial del Chaco sea intervenido por el desastre que hicieron con esta causa, que ojalá no siente una jurisprudencia, porque esta causa que hoy es un juicio con jurado popular se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales desde el día 9 de junio, con prejuicios, para llegar al poder».

Finalmente, lanzó una acusación directa contra el Ejecutivo:«Creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo hoy, me hago cargo de lo que digo. Voy a hacer todo, esté donde esté, para que el Poder Judicial del Chaco sea intervenido.»

Con estas declaraciones, la última audiencia previa al veredicto avanza hacia su tramo final. Tras las instrucciones de la jueza Fernández, el jurado popular deberá retirarse a deliberar y determinar la responsabilidad penal de los imputados, en uno de los casos de mayor repercusión pública en la provincia y el país.