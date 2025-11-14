Tras tres días de paro, regularizan el pago a trabajadores de Cardiología del Sanatorio Güemes

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.01.15

Trabajadores del área de Cardiología del Sanatorio Güemes de Resistencia, nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), llevaron adelante una protesta este martes en reclamo por la falta de pago de salarios. El conflicto afectó a 53 empleados que prestan servicios en ese sector y que, según denunciaron, vienen sufriendo atrasos reiterados en la liquidación de sus haberes.

El secretario general de ATSA Chaco, Adrián Bellomi, explicó que la situación “se viene repitiendo desde hace un tiempo considerable”. Señaló que, pese a la paciencia de los trabajadores, la administración del área —a cargo de un contador contratado por la empresa— volvió a incumplir con el pago de los sueldos, lo que motivó la decisión de iniciar un plan de lucha.

La medida comenzó el martes pasado con un paro inicial de 24 horas, pero luego se fue extendiendo debido a la falta de respuestas. El gremio aclaró que el reclamo se desarrolló con asistencia a los lugares de trabajo y prestación mínima, garantizando la atención de los pacientes internados y de los casos de urgencia en Cardiología. Las atenciones programadas fueron reprogramadas hasta tanto la empresa regularizara los pagos.

Finalmente, este viernes por la mañana, ATSA informó que la empresa Clínica de Urgencias —a cargo del área conflictiva dentro del Complejo Güemes— abonó los salarios adeudados.

Con el pago acreditado, las actividades comenzaron a normalizarse, aunque desde el sindicato advirtieron que continuarán monitoreando la situación para evitar nuevos incumplimientos.

Más Noticias

173188w850h638c.jpg

El Ipduv lanzó el programa «Tu ahorro, tu legado» para el adelanto de cuotas

WhatsApp Image 2025-11-14 at 08.21.43

Consejo Federal de Educación: Chaco se suma al acuerdo de garantizar los 190 días de clases

images (2)

UNCAUS Las Garcitas difundió su oferta académica y los cursos introductorios para el ciclo lectivo

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.01.15

Tras tres días de paro, regularizan el pago a trabajadores de Cardiología del Sanatorio Güemes

184655w850h478c.jpg

Marcela Acuña desafió al Gobierno y pidió la intervención del Poder Judicial chaqueño: «Por el desastre que hicieron»

184654w850h478c.jpg

Gustavo Obregón habló por primera y última vez: «Solamente acompañé a César»

173188w850h638c.jpg

El Ipduv lanzó el programa «Tu ahorro, tu legado» para el adelanto de cuotas

c2a789e8-f6bc-4cb3-96e0-9ac2c5af8b68

Congreso Internacional De Discapacidad