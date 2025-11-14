Tras tres días de paro, regularizan el pago a trabajadores de Cardiología del Sanatorio Güemes

Trabajadores del área de Cardiología del Sanatorio Güemes de Resistencia, nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), llevaron adelante una protesta este martes en reclamo por la falta de pago de salarios. El conflicto afectó a 53 empleados que prestan servicios en ese sector y que, según denunciaron, vienen sufriendo atrasos reiterados en la liquidación de sus haberes.

El secretario general de ATSA Chaco, Adrián Bellomi, explicó que la situación “se viene repitiendo desde hace un tiempo considerable”. Señaló que, pese a la paciencia de los trabajadores, la administración del área —a cargo de un contador contratado por la empresa— volvió a incumplir con el pago de los sueldos, lo que motivó la decisión de iniciar un plan de lucha.

La medida comenzó el martes pasado con un paro inicial de 24 horas, pero luego se fue extendiendo debido a la falta de respuestas. El gremio aclaró que el reclamo se desarrolló con asistencia a los lugares de trabajo y prestación mínima, garantizando la atención de los pacientes internados y de los casos de urgencia en Cardiología. Las atenciones programadas fueron reprogramadas hasta tanto la empresa regularizara los pagos.

Finalmente, este viernes por la mañana, ATSA informó que la empresa Clínica de Urgencias —a cargo del área conflictiva dentro del Complejo Güemes— abonó los salarios adeudados.

Con el pago acreditado, las actividades comenzaron a normalizarse, aunque desde el sindicato advirtieron que continuarán monitoreando la situación para evitar nuevos incumplimientos.