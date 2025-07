Manuel Pelyño Fue Distinguido Como El Joven Empresario Chaqueño 2025

La Federación Económica del Chaco, a través de su rama juvenil, FECHACO Joven, reconoció a jóvenes que impulsan el desarrollo económico local con innovación, compromiso y visión sustentable.



La comisión juvenil de la Federación Económica del Chaco (FECHACO Joven) llevó adelante este jueves por la noche, la premiación al Joven Empresario Chaqueño 2025, un evento que también distinguió a emprendedores de toda la provincia con 12 menciones de honor.

En esta edición, Manuel Alejandro Pelyño, titular de la empresa Pallets Pelyño y socio de la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña, fue consagrado como el Joven Empresario del Año.

El acto se realizó en el Salón Belgrano de la Cámara de Comercio de Resistencia, con el acompañamiento de la secretaria general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Beatriz Tourn; el secretario general de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Pablo Staszewski; y la presidenta de su sector juvenil (FECHACO Joven) Daniela Colman; el director de CAME Joven, Matias Brugnoli; el titular de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman. Por parte del Gobierno provincial, estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam; la subsecretaria de Trabajo Noel Ibarra; y el subsecretario de la Juventud, Everest Jovanovich.

Durante su discurso, Colman, presidenta de la entidad anfitriona, valoró la participación de jóvenes de distintas localidades chaqueñas: “Federación Económica representa el federalismo de todas las instituciones del Chaco y hoy quedó demostrado que desde los cuatro puntos cardinales de la provincia tenemos jóvenes empresarios formando parte de este evento que con alegría los distinguimos”, señaló.

La dirigente también destacó que el flamante ganador representará a Chaco en la instancia nacional del Premio Joven Empresario que organiza CAME Joven, a realizarse el 19 de septiembre en Buenos Aires.

Por su parte, Brugnoli, director de CAME Joven, celebró el nivel de participación: “Estamos muy orgullosos de la importante participación en esta premiación y los invitamos a seguir sumándose a las cámaras de sus localidades para aportar al desarrollo económico del Chaco”.

Pallets Pelyño: producción con valor agregado y compromiso social

Desde Sáenz Peña, Pallets Pelyño se posiciona como una empresa industrial chaqueña líder en la fabricación y recuperación de pallets de madera, con una cadena productiva integral que abarca desde el aserrado hasta la exportación.

Entre sus principales diferenciales se destacan: Producción integrada con aserraderos propios y flota internacional; Certificación NIMF-15, clave para mercados exigentes; Economía circular, aprovechando el 100% de los residuos; Tecnología de punta y procesos eficientes; y la generación de empleo formal en el interior provincial.

La premiación al Joven Empresario del Chaco 2025 refleja el espíritu innovador, sustentable y comprometido de su empresa con el desarrollo regional.

Menciones de Honor

Durante la ceremonia también se entregaron menciones especiales a jóvenes empresarios que se destacaron en diferentes categorías:

• Jorge Gastón Fernández – Wolves Indumentaria Deportiva: Innovación y Diseño

• Agustín Medero – Aguas del NEA: Desarrollo Tecnológico

• Delfina Malicki – Pampa del Infierno Combustibles SRL: Relevo Generacional

• Lucciano H. Carlisi – Domingo Carlisi y Cía SRL: Desarrollo Comercial

• Matías Nicolás Angione – Angione Trinca: Oficio

• Nicolás Vulgan – Conectados ISP: Proyección Internacional

• Roberto Antonio Zamora – Alfajores La Tana Dulces Recuerdos: Desarrollo Productivo Regional

• Marcos David Boroski– Distribuidora Noe Motomania Borsa Construcciones: Reconocimiento Empresarial

• Erika Liva – E-L Consultora de Alimentos: Sostenibilidad Empresarial

• Cecilia Alejandra Seif – Congelisto: Iniciativa Emprendedora

• Tiago Reduello – Barranni: Cultura del Trabajo Joven

Estos reconocimientos ponen en valor el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de jóvenes que, desde diferentes rubros y localidades, contribuyen al fortalecimiento del ecosistema productivo chaqueño.