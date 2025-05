“Malvinas, Nuestra Historia Viva”: El archivo audiovisual que da voz a los héroes olvidados

Un proyecto que nació como una entrevista familiar y se transformó en un registro histórico invaluable. Romina Sánchez y Fabián Vargas recorren el nordeste argentino recogiendo testimonios de excombatientes que, por décadas, callaron su historia.

Lo que comenzó con una cámara y una charla íntima entre una hija y su padre excombatiente, hoy es una de las iniciativas más significativas de rescate de la memoria oral sobre la guerra de Malvinas en el norte argentino. Romina Sánchez y Fabián Vargas, productores del ciclo “Malvinas, Nuestra Historia Viva”, llevan adelante un proyecto audiovisual que ya suma decenas de entrevistas a veteranos de guerra y se proyecta como un archivo histórico regional de valor incalculable.

“La primera entrevista fue a mi papá”, recuerda Romina. “Eso fue hace un año. Empezamos solo para YouTube, pero con el tiempo crecimos, se sumó más gente y empezamos a salir por televisión.” El ciclo actualmente se emite por Canal Somos 1 todos los miércoles a las 21.30 y está disponible en YouTube.

De la reticencia al desahogo

Una de las principales barreras al comenzar el proyecto fue el silencio. “Los veteranos no querían hablar. No por miedo, pero sí por una mezcla de dolor, reticencia y olvido”, explica Fabián. Pero la dinámica de las entrevistas, sin guion rígido y con un enfoque íntimo, logró lo impensado: que los veteranos se animaran a contar sus historias por primera vez.

“No sabíamos que estábamos generando algo tan grande”, admite Fabián. “Después de vernos, otros empezaron a hacer programas, streamings. Algunos veteranos que jamás habían dado un testimonio ahora conducen su propio programa de radio.”

Las entrevistas son grabadas en formato de conversación relajada, como una charla de domingo, con mate de por medio. “Algunos hablan durante una hora y media. Muchas veces no podemos reducirlo a media hora de programa, entonces salen en dos partes”, cuentan los productores.

Un archivo histórico en construcción

Sin proponérselo al inicio, Sánchez y Vargas están armando un archivo audiovisual único. “Tenemos horas y horas de grabaciones, tanto crudas como editadas. Tuvimos que comprar un disco externo porque ya no nos alcanzaba el espacio”, dice Romina. “Nos dimos cuenta de que este material no existe en otra parte de la provincia. Es historia viva que no se había contado.”

Por eso también comenzaron a ser reconocidos. La Legislatura chaqueña les entregó una distinción, y desde distintas localidades los invitan a participar en eventos, festivales o vigilias como la del 2 de abril. Sin embargo, aún enfrentan dificultades económicas: “Nos pasó de no poder viajar porque no teníamos para la nafta. Algunos municipios nos preguntaron si éramos radicales antes de ayudarnos. Es insólito, Malvinas no tiene bandera política”, denuncian.

Una historia que crece

Actualmente, trabajan en un documental por capítulos basado en la vida del padre de Romina. “Él quería contar su historia. Es huérfano, fue a la guerra, vivió muchas cosas. Vamos a contar su vida desde el principio. Será nuestro próximo paso”, anuncian.

También piensan en las nuevas generaciones. “Hay chicos haciendo tesis con nuestras entrevistas. Y a los adolescentes tratamos de llegarles desde redes, cortando fragmentos para que les interese. En Instagram, en WhatsApp, en TikTok. Queremos que los jóvenes también se Malvinicen.”

Y el interés crece. “Recibimos mensajes, agradecimientos. Un veterano una vez nos dijo: ‘Es la primera vez que hablo de esto en mi vida’. Se quebró, lloró. Nos agradeció por ayudarlo a soltar esa mochila que cargó por más de 40 años.”

Dónde ver “Malvinas, Nuestra Historia Viva”

El programa se emite todos los miércoles a las 21:30 por Canal Somos 1. También puede verse en su canal de YouTube: Malvinas, Nuestra Historia Viva, donde ya suman más de 30 entrevistas disponibles.

“Es como sentar a San Martín y preguntarle cómo fue en la guerra”, resume Fabián. “Eso estamos haciendo: recogiendo la historia de nuestros héroes.”