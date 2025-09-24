Colonia Benítez: Vialidad Provincial reparó una garita y el acceso al camino viejo a la estación de servicio

En respuesta a un pedido formal del Municipio de Colonia Benítez, la Dirección de Vialidad Provincial llevó adelante importantes trabajos de mantenimiento y reparación en uno de los puntos más transitados de la localidad.

Las tareas consistieron en la reparación de una garita de colectivos y la puesta en condiciones del acceso al camino viejo que conduce a la estación de servicio, una zona clave para el tránsito diario de vecinos y trabajadores.

Resultado de una gestión municipal

Desde el municipio destacaron que los trabajos fueron el resultado de gestiones realizadas ante Vialidad Provincial, que rápidamente respondió al requerimiento, brindando soluciones a una necesidad planteada por la comunidad.

“Agradecemos la predisposición y el compromiso de Vialidad Provincial, que permitió ejecutar estas mejoras de manera eficaz”, expresaron las autoridades locales.

Mejora en la seguridad y la circulación

La reparación de la garita no solo optimiza el servicio para los usuarios del transporte público, sino que también brinda mayor seguridad y comodidad a quienes esperan colectivos en ese punto estratégico.

Por otra parte, la puesta en condiciones del acceso al camino viejo que conduce a la estación de servicio facilita la circulación vehicular, especialmente para quienes se trasladan diariamente hacia esa zona.

Un municipio presente

La gestión municipal reafirmó que seguirá trabajando junto a los organismos provinciales para continuar con las obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Con estas tareas, Colonia Benítez avanza en su objetivo de mantener en buen estado los espacios públicos y las vías de comunicación, garantizando mayor seguridad y confort para toda la comunidad.