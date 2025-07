Makallé: La Vicegobernadora Schneider Acompañó El 137° Aniversario De La Localidad

La vicegobernadora Silvana Schneider junto al intendente Marcelo Angione y autoridades locales,acompañaron a la comunidad de Makallé en la celebración de su 137° aniversario, en una jornada muy emotiva y con el compromiso por el bienestar de los vecinos.

Las actividades comenzaron con la entrega de una vivienda totalmente refaccionada para la familia Soto, afectada por un incendio, meses atrás. La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), cuyo presidente, Fernando Berecoechea, también estuvo presente. “Esta casa no solo devuelve techo, devuelve dignidad y esperanza”, expresó Schneider durante el nuevo aniversario de Makallé.

Luego, durante el acto central en la Plaza 25 de Mayo, destacó la historia y el empuje de Makallé: “Esta comunidad nació con coraje y se sostiene con trabajo diario. Estar hoy aquí no es solo un gesto institucional sino que es reafirmar nuestro compromiso con cada chaqueño que quiere vivir mejor, en su lugar, y por un futuro mejor”.

Durante el acto, además se entregaron títulos de propiedad a familias que esperaron más de 30 años, elementos deportivos al Club Municipal y una cocina industrial a la EEP N° 80, ubicada en la zona rural.

Por último, la vicegobernadora Schneider mantuvo un diálogo abierto con vecinos y docentes, fortaleciendo el vínculo directo con la comunidad.

La presencia de la vicegobernadora reafirma el trabajo en territorio, cerca de la gente y con respuestas concretas que transforman realidades. Su paso por Makallé reafirmó una política pública presente, sensible y con mirada humana de estar cerca de cada chaqueño y atendiendo las demandas.