Lucho Moser presentó proyecto para aliviar las deudas de las familias chaqueñas

El diputado provincial por el peronismo impulsa una iniciativa de Protección contra el Endeudamiento que frena los descuentos automáticos y obliga a mediar antes de embargar. “Estamos cuidando la economía de las familias”, aseguró.

El diputado provincial Lucho Moser presentó en la Legislatura un proyecto de ley para aliviar a las familias chaqueñas endeudadas y resguardar de esta manera su poder adquisitivo ante la crisis económica.

“¿Cobrás y a los dos días el sueldo ya no está? No sos el único. Pero yo voy a frenar estos abusos”, aseguró el legislador por el peronismo.

Lucho Moser destacó la iniciativa, que se denomina Ley de Protección contra el Endeudamiento y está contenida en los proyectos 722/26 y 723/26.

“Lo que impulsamos es poner un freno de raíz a los descuentos automáticos que dejan a los trabajadores con el bolsillo vacío”, explicó.

El diputado remarcó que la propuesta tiene dos patas bien firmes. “Primero: nadie va a poder descontarte más del 35% de tu sueldo neto, ni por tarjeta, ni por préstamo, ni por refinanciación”, subrayó.

“Y segundo, antes de que un juez te ejecute, va a haber sí o sí una instancia de mediación específica, para que tengas con quién sentarte a negociar de verdad”, enfatizó.

El legislador dijo que con este proyecto se busca frenar a las financieras y los bancos para que “no se llenen de ganancias mientras las familias chaqueñas no llegan a fin de mes”.

“Acá el Estado no puede ser cómplice del ahogo. Tiene que proteger al trabajador ”, mencionó.

El proyecto también crea un sistema de alerta temprana para evitar que te sigan refinanciando hasta el cuello, y establece que las deudas por alimentos, medicamentos o servicios públicos se reestructuren primero. Además, propone que ningún código de descuento sobre haberes supere el 35%, incluyendo todo: obra social, cuota del gremio y hasta el fondo de vivienda.

“Venimos a poner orden. Porque un trabajador endeudado no produce, no emprende, no vive. Y eso lo termina pagando toda la provincia. Con esta ley, el que gana es el que labura”, cerró el legislador justicialista.