Controladores aéreos suspendieron el paro, tras llegar a un acuerdo salarial

El sindicato de controladores aéreos llegó a un acuerdo salarial este viernes y levantaron el cese escalonado de tareas que iba afectar a los vuelos previstos para los próximos días.

Recibirán aumentos para los meses comprendidos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. «No es más que el resultado de la lucha colectiva iniciada el año anterior», destacó el gremio.

La decisión fue adoptada tras una Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras de EANA, en la que participaron más de 700 empleados, quienes aprobaron por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por las autoridades nacionales, según informó la ATEPSA.

El acuerdo contempla incrementos paritarios escalonados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, además de un aumento en el concepto de refrigerio y una revisión del adicional por complejidad, que será tratada en abril próximo.

Asimismo, el entendimiento incluye el compromiso de retomar la mesa de negociación para discutir la reincorporación de trabajadores despedidos durante 2025, uno de los reclamos centrales del sector, en el marco del conflicto.

Desde el gremio señalaron que, durante el último año, los trabajadores debieron enfrentar la presión inflacionaria y el incremento de las operaciones aéreas sin mejoras salariales ni inversiones operativas, aunque destacaron que el conflicto se sostuvo «con coraje e integridad», sin ceder ante las presiones patronales.