Llega Milei al Chaco: habrá cortes y desvíos de tránsito

431413h720.jpg

Con motivo de la visita del presidente de la Nación, Javier Milei, autoridades de la provincia y del municipio de Resistencia llevarán adelante un operativo especial de prevención y seguridad vial, en los alrededores de la Plaza Belgrano.

El dispositivo se enmarca en la campaña electoral, ante la expectativa de una importante movilización de personas, con el objetivo de garantizar que la actividad política programada se desarrolle con normalidad y seguridad.

Las zonas que estarán intervenidas este sábado.

El operativo incluye cortes y desvíos de tránsito en las siguientes intersecciones:

  • Italia y Saavedra
  • Italia y Paraguay
  • Italia y Ayacucho
  • Córdoba y French
  • Córdoba y López y Planes
  • Pellegrini y Saavedra
  • Pellegrini y Paraguay
  • Pellegrini y Ayacucho
  • Don Bosco y López y Planes
  • Don Bosco y French

El trabajo se realiza de manera coordinada entre las fuerzas de seguridad federales, la Policía del Chaco y las áreas municipales, reforzando las tareas preventivas y de control en todo el sector intervenido.

431403w790h587c.jpg

For Ever, obligado a ganar, va por el pasaje ante el duro Atlanta

183272w850h567c.jpg

Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este sábado

WhatsApp Image 2025-10-10 at 22.20.05

La combi del grupo «La Previa»impactó contra un caballo en la Ruta 16

