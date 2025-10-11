Hugo Matkovich: «Esperamos una fiesta democrática en Resistencia con total tranquilidad y en paz»
El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, se refirió al operativo que acompañará la visita del presidente Javier Milei a Resistencia este sábado, en el marco de un acto de campaña de la Alianza La Libertad Avanza.
«Vamos a vivir una fiesta democrática, esperemos que sea con total tranquilidad y en paz y que nuestros amigos, referentes, afiliados y simpatizantes de los partidos que tenemos a esta alianza podamos escucharlo al presidente en ese mensaje de esperanza y de compromiso con el Chaco, que es lo que todo el pueblo está esperando», afirmó Matkovich.
Además, Matkovich destacó la coordinación del operativo de seguridad: «Estoy conforme con el operativo. Toda la noche la empresa ECOM estuvo con el monitoreo de la plaza y nosotros con la Policía del Chaco desde nuestro Centro de vigilancia trabajando en coordinación con casa militar y con seguridad presidencial».
El funcionario aseguró que la organización y los controles están diseñados para garantizar que la visita del mandatario se desarrolle con normalidad y sin inconvenientes para los vecinos de la ciudad.