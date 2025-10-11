Hugo Matkovich: «Esperamos una fiesta democrática en Resistencia con total tranquilidad y en paz»

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, se refirió al operativo que acompañará la visita del presidente Javier Milei a Resistencia este sábado, en el marco de un acto de campaña de la Alianza La Libertad Avanza.

«Vamos a vivir una fiesta democrática, esperemos que sea con total tranquilidad y en paz y que nuestros amigos, referentes, afiliados y simpatizantes de los partidos que tenemos a esta alianza podamos escucharlo al presidente en ese mensaje de esperanza y de compromiso con el Chaco, que es lo que todo el pueblo está esperando», afirmó Matkovich.

Sobre la circulación en la zona del acto, el ministro explicó que los cortes en el puente que conecta Resistencia con Corrientes serán mínimos y controlados: «Por el momento entendemos que se va a regular, y si se corta, va a ser con términos mínimos porque es un día de trabajo aún, la gente tiene que moverse y esperemos que no se cause mucha demora en todos los movimientos que tengan que hacer tanto chaqueños como correntinos y todo lo que pasa por esta zona».

Además, Matkovich destacó la coordinación del operativo de seguridad: «Estoy conforme con el operativo. Toda la noche la empresa ECOM estuvo con el monitoreo de la plaza y nosotros con la Policía del Chaco desde nuestro Centro de vigilancia trabajando en coordinación con casa militar y con seguridad presidencial».

El funcionario aseguró que la organización y los controles están diseñados para garantizar que la visita del mandatario se desarrolle con normalidad y sin inconvenientes para los vecinos de la ciudad.