Llega a Resistencia un camión que vende pescados y frutos de mar

Este sábado 1 de noviembre llega a Resistencia el camión de congelados Gemma Pescados.

El emprendedor proviene de Mar del Plata y ofrece una diversidad de productos a precios accesibles.

El vehículo se ubicará en el predio del Domo del Centenario, avenida de Los Inmigrantes 300.

Los impulsores no precisaron la hora de atención, por lo que se recomienda consultar al 2234 22-6018.

Los pescados y frutos de mar vienen en diferentes presentaciones y precios:

Kani kama x 250 grs $7.000

Cornalitos x 500 grs $8.000

Hamburguesas de merluza sin tacc (simples) x kg $8.000

Hamburguesas de merluza sin tacc (primavera) x kg $8.000

Medallones de merluza rebozados x kg $8.000

Medallones de merluza con espinaca x kg $9.000

Aletas de calamar x kg $10.000

Filet de merluza sin espina x kg $11.000

Anchoítas x 170 grs $11.600

Boquerones x 200 grs $11.600

Pollo de mar x kg $12.000

Pejerrey despinado x kg $13.000

Filet de merluza rebozado x kg $13.000

Filet de lomito de atún sin espinas x kg $14.000

Corvina parrillera x kg $13.000

Tentáculos de calamar x kg $15.000

Cazuelas cocidas x 500 grs $16.000

Combo: 1 kg de merluza sin espina + medallones de merluza $16.000

Mejillón pelado x kg $18.000

Filet de lenguado x kg $18.000

Filet de abadejo x kg $19.000

Langostino entero crudo x kg $22.000

Calamarette español x kg $24.000

Rabas tiernizadas x kg $26.000

Langostino pelados x kg $28.000

Camarón pelado cocido x kg $38.000

Anchoítas x 1 kg $39.900

Filet de salmón rosado x kg $42.000

Pulpo x kg $55.000