Llega a Resistencia un camión que vende pescados y frutos de mar
Este sábado 1 de noviembre llega a Resistencia el camión de congelados Gemma Pescados.
El emprendedor proviene de Mar del Plata y ofrece una diversidad de productos a precios accesibles.
El vehículo se ubicará en el predio del Domo del Centenario, avenida de Los Inmigrantes 300.
Los impulsores no precisaron la hora de atención, por lo que se recomienda consultar al 2234 22-6018.
Los pescados y frutos de mar vienen en diferentes presentaciones y precios:
Kani kama x 250 grs $7.000
Cornalitos x 500 grs $8.000
Hamburguesas de merluza sin tacc (simples) x kg $8.000
Hamburguesas de merluza sin tacc (primavera) x kg $8.000
Medallones de merluza rebozados x kg $8.000
Medallones de merluza con espinaca x kg $9.000
Aletas de calamar x kg $10.000
Filet de merluza sin espina x kg $11.000
Anchoítas x 170 grs $11.600
Boquerones x 200 grs $11.600
Pollo de mar x kg $12.000
Pejerrey despinado x kg $13.000
Filet de merluza rebozado x kg $13.000
Filet de lomito de atún sin espinas x kg $14.000
Corvina parrillera x kg $13.000
Tentáculos de calamar x kg $15.000
Cazuelas cocidas x 500 grs $16.000
Combo: 1 kg de merluza sin espina + medallones de merluza $16.000
Mejillón pelado x kg $18.000
Filet de lenguado x kg $18.000
Filet de abadejo x kg $19.000
Langostino entero crudo x kg $22.000
Calamarette español x kg $24.000
Rabas tiernizadas x kg $26.000
Langostino pelados x kg $28.000
Camarón pelado cocido x kg $38.000
Anchoítas x 1 kg $39.900
Filet de salmón rosado x kg $42.000
Pulpo x kg $55.000