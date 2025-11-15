Liga Argentina: Villa San Martín sale a la ruta en lo que será su primera gira esta temporada

El “Tricolor” que viene de ganar sus primeros tres juegos en casa, arranca este sábado en Tucumán ante Estudiantes. El lunes juega en Salta y miércoles en Jujuy. El extranjero Elián Centeno analizó este bien comienzo y ya piensa en lo que se viene.

Por la 2025/ 2026 de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín sale a la ruta para afrontar su primera gira fuera de casa en esta temporada, iniciando la gira en Tucumán, para luego jugar el lunes en Salta y el miércoles cerrar en Jujuy.

En la previa a estos tres juegos que prometen ser muy duros, el “Tricolor”, único representante chaqueño en esta categoría, que arrancó con el pie derecho la temporada, obteniendo en sus primeras tres presentaciones como local victorias inobjetables ante Independiente de Santiago del Estero, Rivadavia de Mendoza y Fusión Riojana respectivamente.

El venezolano; uno de los puntos más altos

Al analizar la actualidad del equipo chaqueño, el venezolano Elián Centeno, ala – pivote de Villa San Martín, analizó el comienzo del equipo en esta temporada, considerando que “fueron tres partidos en casa que salimos en cada uno a hacer respetar la localía, a ganarlos y por suerte se dieron las cosas”, destacando a su vez que “me sentí muy bien y busqué de ayudar a el equipo en lo necesario para ganar los partidos”.

Asimismo, Centeno remarcó que durante los tres primeros juegos “claramente salí a la cancha como pivote (5) titular, tratando de cumplir mi función y lo que me pide el técnico lo mejor posible, ni bien sea desde la despensa como en la parte ofensiva”.

“Ahora tenemos tres juegos de visitante, donde tenemos que ir a dejarlo todo para llevarnos esos partidos, ya que serán muy importantes poder ganar fuera de casa y continuar por la senda del triunfo”, finalizó el venezolano.

El primer paso

La gira de Villa San Martín arranca este sábado 15,cuando a partir de las 21,30 horas enfrente en condición de visitante a Estudiantes de Tucumán, en lo que será un cotejo correspondiente a la cuarta fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet.