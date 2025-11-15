Los de Imaguaré cierran su gira de teatros 2025 en Resistencia

El 20 de noviembre a las 21.30 el grupo ícono del chamamé Los de Imaguaré se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) para reencontrarse con el público chaqueño en su cierre de la gira 2025. Las entradas están a la venta en la boletería del Guido Miranda, de miércoles a sábados, de 17 a 21 hs y online en norteticket.com

Con 48 años de historia, Los de Imaguaré invitan a vivir una noche a puro chamamé, con una propuesta que incluye las nuevas canciones y todos los clásicos que componen su extenso repertorio, en clima de festividad absoluta, y viviendo una noche llena de música y emoción.

Durante 2023 y parte de 2024, Los de Imaguaré estuvieron abocados a la grabación del último material discográfico “Viva el Chamamé”, que con nuevas versiones de temas que forman parte del corazón de la gente remite a la historia de Los de Imaguaré. Las presentaciones en vivo en teatros incluyeron un recorrido por Posadas, Capital Federal, Santa Fe, Paraná, Corrientes y dos funciones agotadas en Resistencia, además de los distintos Festivales y shows en los que se presenta el grupo en la región. El disco “Viva el Chamamé”, que reúne 12 canciones, recorre la historia de Los de Imaguaré, manteniendo el ritmo y la esencia de la nación chamamecera, un estilo que trasciende fronteras.

En 2025, luego de grandes presentaciones en los festivales y escenarios más importantes de la región, inició una gira que llevó al grupo a recorrer localidades de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos, y Buenos Aires, entre otras. Su Gira de Teatros 2025 incluyó un recital histórico en el Teatro Juan de Vera (Corrientes) en donde el conjunto compartió escenario con el cantante Jorge Rojas agotando localidades semanas antes de su presentación. Este show marcó el regreso de Los de Imaguaré a uno de los teatro más importantes del país demostrando la vigencia y acompañamiento del público correntino.

En este cierre de gira, el público podrá disfrutar de un espectáculo especialmente preparado para la ocasión, que reunirá los clásicos fundamentales del repertorio de Los de Imaguaré, nuevas versiones de sus obras más emblemáticas y la fuerza interpretativa que caracteriza al grupo. Será una presentación que celebra casi cinco décadas de trayectoria y la vigencia de un sonido que continúa convocando a distintas generaciones.