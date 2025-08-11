Liga Argentina: Villa San Martín continúa armando el equipo para la 25/ 26: renovaciones, ficha extranjera, regresos y apuestas

Continúa Simondi, vuelve el joven Emir Pérez Barrios, llega el brasilero Gusmao y el base Santiago Rath. Con estas confirmaciones va tomando forma lo que promete ser un equipo muy interesante para la temporada. El “Tricolor” es el único representante chaqueño en la categoría.

De cara a lo que viene siendo la conformación del nuevo equipo para la temporada 25/ 26 de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín continúa muy activo en el mercado de contrataciones y en las últimas horas el elenco capitalino y único representante chaqueño en esta categoría confirmó la continuidad de Estéfano “Tato” Simondi, el regreso del joven jugador y de “cuna tricolor” Emir Pérez Barrios, la fuerte apuesta en la zona pintada del brasilero Rómulo Gusmao, como así también la llegada del joven base Santiago Rath.

Tomar revancha

Una de las renovaciones y nuevamente apuesta de Villa San Martín es la de Estéfano Simondi, quien defenderá los colores del elenco capitalino por 3° temporada (23/ 24, 24/ 25 y ahora 25/26). “Estoy muy contento de continuar en el club, con las mejores expectativas de tomarse revancha y conformar un lindo grupo para dejar a Villa San Martín en lo más alto”, remarcó el ala – pivote de 28 años y de 2,01 metros de altura.

Vuelta a casa

Otra de las fuertes apuestas de Villa San Martín tiene que ver con un gran y joven jugador, de “cuna tricolor” y que regresa al club que lo vio nacer, Emir Pérez Barrios, afirmando que “las expectativas y sensaciones son buenas en lo personal, hay un sentimiento especial porque Villa San Martín es mi casa, el club que me vio crecer, que me enseñó a querer este deporte y tener la posibilidad de defender otra vez esta camiseta es algo muy especial para mi”, remarcó el jugador de 20 años, mide 1,88 metros, en 2021 fue a jugar a Obras cuando era U17 y se desempeña en las posiciones de base/ escolta. Experiencia en Liga Nacional y de Desarrollo.

La ficha extranjera

Nuevamente Villa San Martín vuelve a apostar por la ficha extranjera (no contrató la última temporada) y en las últimas horas confirmó la llegada del brasilero Rómulo Gusmao Costa, oriundo de la ciudad de Brasilia, de 29 años de edad, mide 2, 08 metros y se desempeña en la posición de pivote. “Llego con muchas ganas de seguir mi evolución como jugador y ayudar a Villa San Martín con mucha entrega y buscando con el equipo en lo que sea posible para ganar los partidos”, fueron las primeras palabras del jugador quien viene de defender los colores de Hispano Américano en la Liga Argentina durante la última temporada.

Progreso grupal e individual

Y finalmente, la llegada del base Santiago Rath también es una fuerte apuesta del “Tricolor” de Resistencia es el joven base Santiago Rath, también de 20 años de edad, mide 1,83 metros y viene de jugar en Hindú Club, aunque vale remarcar que ya cuenta con experiencia en Liga Nacional y de Desarrollo con OTC con un paso elite en el básquet nacional. “Mis expectativas van hacer llegar lo más lejos posible en los torneos que me toquen jugar y progresar individualmente como grupalmente”, manifestó Rath.