Presidencia Roca: Con gran participación, se realizó la primera edición de la Gran Maratón

Con una destacada convocatoria, se llevó a cabo la primera edición de la Gran Maratón en Presidencia Roca, un evento deportivo que reunió a más de 150 participantes en una tarde-noche marcada por el entusiasmo, la energía y el espíritu comunitario.

La jornada contó con circuitos de 1, 3, 6, 9 y 12 kilómetros, permitiendo que vecinos y vecinas de distintas edades pudieran sumarse a la propuesta. Desde quienes se animaron a distancias más exigentes hasta aquellos que participaron de manera recreativa, el evento logró consolidarse como un espacio de encuentro y promoción de hábitos saludables.

El cierre estuvo acompañado por la entrega de medallas a los corredores y un espectáculo musical a cargo de Christian Rocola y la banda Contra-Viento, que aportaron ritmo y alegría al final de la jornada.

Desde el municipio, junto al Área de Deportes, destacaron que esta fue la primera de varias actividades que se proyectan para fortalecer el deporte y la integración social en la localidad. La propuesta, señalaron, llegó para quedarse y busca consolidarse como una cita fija en el calendario local.