Leandro Zdero recibió a Mauricio Macri

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El gobernador Leandro Zdero recibió este viernes por la tarde, en la Casa de Gobierno, al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un clima de cordialidad, respeto institucional y diálogo constructivo.

El encuentro estuvo centrado en la actualidad política, económica y social del país. En ese marco, intercambiaron visiones sobre el desarrollo productivo, el empleo y la promoción de políticas públicas que impulsen el crecimiento regional.

La reunión se dio en medio de la visita de Macri a Resistencia para el rearmado del PRO a nivel nacional. Lanzará «Próximo Paso», un espacio que busca cobrar protagonismo con miras a 2027.

Acompañaron este encuentro, la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando de Andreis.

Internacionales

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