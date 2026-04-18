Leandro Zdero recibió a Mauricio Macri

El gobernador Leandro Zdero recibió este viernes por la tarde, en la Casa de Gobierno, al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un clima de cordialidad, respeto institucional y diálogo constructivo.

El encuentro estuvo centrado en la actualidad política, económica y social del país. En ese marco, intercambiaron visiones sobre el desarrollo productivo, el empleo y la promoción de políticas públicas que impulsen el crecimiento regional.

La reunión se dio en medio de la visita de Macri a Resistencia para el rearmado del PRO a nivel nacional. Lanzará «Próximo Paso», un espacio que busca cobrar protagonismo con miras a 2027.

Acompañaron este encuentro, la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando de Andreis.