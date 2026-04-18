Allanamientos y nuevos detenidos por el crimen de Jonathan Romero

La investigación por el crimen de Jonatan Romero, ocurrido durante la madrugada del domingo en la zona de avenida Chaco al 3200, sumó este viernes dos nuevos detenidos tras una serie de allanamientos simultáneos en Fontana y Barranqueras. De esta forma, ya son cinco las personas implicadas en la causa.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal del Departamento Lucha Contra la Trata de Personas, con apoyo de la Dirección General de Investigaciones y la intervención de ayudantes fiscales, en el marco de las medidas dispuestas por el Juzgado de Transición y Garantías N° 4.

El primero de los operativos tuvo lugar en el barrio Villa Allín, en Fontana, donde fue detenido un hombre de 26 años, señalado como presuntamente vinculado al hecho. En el lugar, además, se secuestraron elementos considerados de interés para la causa: una camioneta Toyota Hilux gris y un teléfono celular iPhone azul, que serán sometidos a peritajes.

En paralelo, en el barrio Santa María Cristina de Barranqueras, los efectivos concretaron la detención de una mujer de 23 años, también relacionada con la investigación.

Según fuentes policiales, estas nuevas detenciones se suman a las ya realizadas en los días previos. En un primer momento, fue detenida la madre del presunto autor del homicidio, quien se entregó pocas horas después del hecho. Luego, los investigadores arrestaron a un hombre acusado de haber facilitado el arma utilizada en el crimen.

La causa continúa en etapa investigativa. Mientras tanto, los elementos secuestrados serán clave para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.