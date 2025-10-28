Lasos de amistad: Regatas participó del Encuentro Nacional de Minibásquet; fue recibido por Boca Juniors

Este viaje se realizó a Capital Federal el pasado 11 y 12 de octubre. Gran trabajo de la institución “Remera” y ya se proyecta que el elenco “Xeneixe” visite la provincia y club en diciembre.

Durante los días 11 y 12 de octubre, el minibásquet de Regatas Resistencia llevó adelante un viaje a Capital Federal, donde en esa oportunidad fue recibido por Boca Juniors, en el cual compartieron un fin de semana a puro básquet, diversión y el claro objetivo de generar esos lasos de amistad.

Además de Regatas, el club Boca Juniors recibió a la institución misionera de Tirica, quien también se sumó a toda esta movida deportiva y de amistad.

Asimismo, para destacar, que además de ser recibido por Boca Juniors, Regatas Resistencia participó del Encuentro Nacional de Minibásquet, siendo una experiencia hermosa para los chicos, quienes disfrutaron de paseos, se divirtieron y jugaron.

“Con estos tipos de viajes lo que buscamos es que los chicos empiecen a crear, generar lasos de amistad, compañerismo; fue una gran experiencia, quedando a deseo que el año siguiente Regatas tenga posibilidad de visitar estos tipos de clubes, como lo fue Boca Juniors”, celebró el entrenador Juan Vargas, quien junto a los demás entrenadores “Remeros” integraron la comitiva que representó a la provincia en este gran evento deportivo nacional.