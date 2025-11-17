Las prioridades de Nación en Diputados: Presupuesto 2026 y reformas estructurales

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, adelantó que desde el 10 de diciembre «lo prioritario» en la agenda parlamentaria será el debate del Presupuesto 2026, y afirmó que la nueva etapa legislativa estará marcada por reformas estructurales en materia laboral, tributaria y penal.

Además, sostuvo que La Libertad Avanza ya piensa en consolidar su proyecto político con vistas a una eventual reelección de Javier Milei en 2027.

«Por los tiempos que tenemos, lo prioritario va a ser el presupuesto», señaló Menem en declaraciones televisivas, y agregó que luego se avanzará con «la modernización laboral, la reforma tributaria y la nueva legislación penal», trabajos que —dijo— se coordinarán junto al Senado «para adelantar temas lo más rápido posible».

El titular de Diputados sostuvo que la modernización laboral es «una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina», y apuntó contra sectores del sindicalismo que, según afirmó, critican el proyecto sin conocerlo.

«Hay algunos muchachos que, con mucha mala fe, ya querían romper todo y ni siquiera conocen la letra del proyecto», señaló. Menem cuestionó a quienes advirtieron que la reforma podía llevar a jornadas de 14 horas o a la pérdida de derechos laborales: «Es absurdo», afirmó.

Sin embargo, destacó que dentro del sindicalismo también hay sectores que ven la iniciativa «con buenos ojos», al reconocer que «mucha gente quedó fuera del sistema». Y aseguró que «la modernización va a ser un éxito a favor de los trabajadores».

Consultado sobre el acuerdo de libre comercio que Argentina negocia con Estados Unidos, Menem afirmó que «toda la Argentina tiene que celebrarlo» y elogió el desempeño internacional del presidente Milei.

«Javier Milei es el único presidente que logró construir vínculos de cooperación en tan poco tiempo», sostuvo. Además, destacó la coincidencia ideológica entre ambos países: «Vamos hacia la modernización, las libertades individuales, el capitalismo y la libre empresa. Sabemos que la gente vive mejor en esos países».

Por otra parte, el titular de la Cámara baja valoró la expansión territorial de La Libertad Avanza, que según dijo, «se ha consolidado como fuerza en todas las provincias».

«Esa base nos va a ayudar a consolidar el proyecto del Presidente y, seguramente, vamos a trabajar para la reelección de Javier Milei en 2027», aseguró.

Con la mirada puesta en el Presupuesto y las reformas estructurales, Menem anticipó así el rumbo legislativo y político que buscará imprimir el oficialismo en el inicio del nuevo período ordinario.