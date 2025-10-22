Las Garcitas: empleados precarizados denuncian tres meses sin cobrar y apuntan a la gestión de Dolce

Trabajadores precarizados de la Municipalidad de Las Garcitas aseguran que llevan más de tres meses sin percibir sus haberes, situación que ha generado malestar y preocupación entre el personal afectado.

Según manifestaron fuentes municipales, el intendente Sergio Dolce habría atribuido la falta de pagos a retrasos en el envío de fondos provinciales, responsabilizando al gobierno de Leandro Zdero por la demora en las transferencias.

Sin embargo, el exconcejal , Marcelo Feldmann, afirmó en declaraciones radiales que el municipio recibió durante 2025 más de $1.100 millones entre coparticipación y fondos provenientes de Lotería Chaqueña y Cultura provincial, recursos que –según señaló– habrían sido destinados principalmente a la organización del aniversario de la localidad y a actividades vinculadas a la campaña política.

Pese a no haber cobrado, los trabajadores continúan cumpliendo sus funciones diarias, expresando su malestar pero también su esperanza de una pronta regularización, recordando que hasta agosto venian cobrando normalmente.

Vecinos y empleados coinciden en que la situación genera un creciente descontento social, no solo entre el personal precarizado, sino también en la comunidad en general, que cuestiona el uso de los recursos municipales y reclama priorizar el pago a los trabajadores.

La campaña electoral habría afectado la relación del intendente con el sector más vulnerable de los trabajadores municipales, quienes expresan preocupación ante la persistente falta de pago.

Un antes y un despúes de la opinión de Sergio Dolce antes de ser elegido como candidato a diputado. (gentileza NG Federal y Argentinos de Mal Fm Independencia)