Detienen a un jubilado con más de cien dosis de cocaína en Resistencia

La División de Operaciones Metropolitana, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos, llevó adelante este miércoles una intervención en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, tras el secuestro de más de un centenar de envoltorios con cocaína en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento se realizó a solicitud de la División Cuerpo de Operaciones Motorizada, que se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona de calle Juan Dios Mena y Cuba, alrededor de las 10:30 de la mañana.

Durante el patrullaje, los agentes observaron a un hombre en actitud sospechosa, quien al ser identificado manifestó llamarse José Elvio Styezen, de 66 años, argentino, soltero, jubilado y sin instrucción formal, con domicilio en la misma intersección donde fue interceptado.

Al momento del control, el sujeto llevaba consigo una caja de teléfono celular, dentro de la cual los efectivos hallaron 102 envoltorios de polietileno blanco que contenían una sustancia blanquecina. Tras realizarse la prueba de campo y pesaje, se determinó que se trataba de cocaína con un peso total de 18 gramos.

Además, se procedió al secuestro de $32.950 en efectivo, presumiblemente relacionados con la comercialización del estupefaciente.

La intervención fue supervisada por el Sargento Ayudante de Policía Armando Gauna, quien encabezaba el operativo preventivo, y el Oficial Ayudante Alexis Braian Acosta, a cargo del servicio de la División de Operaciones Metropolitana.

Tomó intervención la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana María Ángeles Benítez, quien dispuso el secuestro de la sustancia y del dinero, así como la notificación de aprehensión de Styezen en la causa caratulada como Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

El procedimiento se enmarca en las tareas de prevención y lucha contra el narcomenudeo que lleva adelante la Policía del Chaco, con el objetivo de desalentar la venta de drogas en distintos barrios de la capital provincial.