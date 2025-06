Las Garcitas: El Gobernador Zdero Ratificó La Política Educativa Con Las Entregas De Elementos Deportivos Y De Útiles A Escuelas De Esa Región

El gobernador Leandro Zdero presidió este jueves en Las Garcitas la entrega de elementos didácticos de Educación Física para instituciones educativas de los niveles Primario y Secundario, y kits de útiles escolares para estudiantes de escuelas de zonas rurales de la Región Educativa 7.

Este acto realizado en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 14, de la localidad mencionada, también contó con la presencia de la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, quien acompañó la entrega de 3.416 elementos didácticos de Educación Física destinados a 39 escuelas primarias, 14 secundarias y 3 instituciones de gestión social y privada (de cuota cero) de ambos niveles, de las localidades de Las Garcitas, Makallé, La Verde, Colonia Elisa, La Escondida, Colonias Unidas, Capitán Solari, Lapachito y Laguna Blanca, beneficiando a un total de 7768 estudiantes.

Además, se entregaron 2.586 kits escolares a estudiantes de 29 escuelas primarias, 5 escuelas secundarias estatales y privadas de Colonia Elisa, Las Garcitas, Colonias Unidas, Capitán Solari, La Escondida, La Verde, Lapachito, Makallé, y Laguna Blanca, beneficiando a un total de 2586 estudiantes.

Zdero destacó la política educativa

En la oportunidad, el gobernador Zdero destacó su satisfacción de poder estar en Las Garcitas para hacer entrega de los elementos didácticos de Educación Física para todas las escuelas primarias y secundarias “gracias a la inversión de Lotería Chaqueña”; y útiles escolares para estudiantes de instituciones de zonas rurales de toda esta región de la provincia, porque “siempre hay una mirada especial a este sector”. Agradeció la presencia y acompañamiento del intendente local, del intendente de La Verde (Federico Peón) y de los concejales de la localidad mencionada, de Colonia Elisa, y demás autoridades. “Estas entregas de elementos para las escuelas que estamos haciendo hoy, es algo que venimos repitiendo en todas las regionales de nuestra provincia”, porque “decididamente la educación es nuestra prioridad y queremos cambiar los índices, los resultados, en materia educativa”. A la vez que dijo: “Pero, esto no es posible si no lo hacemos juntos. Esto no es posible si entre todos no nos comprometemos”, manifestó el gobernador, señalando que “Chaco fue una de las primeras provincias del país, que firmó convenio con Argentinos por la Educación para sumarse al Plan de Alfabetización y mejorar los aprendizajes en la lectura y la escritura de los niños.

Zdero recordó que dentro del ordenamiento en el sistema educativo, y con los recursos también de Lotería Chaqueña que recauda del juego legal, el año pasado todas las escuelas de la provincia recibieron las banderas de mástil de Argentina, de Chaco y la Wiphala, en el caso de las instituciones de Educación Bilingüe Intercultural; así como también se distribuyeron elementos deportivos a todos los Centros de Educación Física para fortalecer estos espacios, que son de contención para los chicos, para que a través de las prácticas deportivas recuperen valores y se mantengan alejados de los consumos problemáticos.

El gobernador aseguró: “Estamos decididos a dar vuelta la página en nuestra provincia” en materia educativa, “como dijo la ministra Naidenoff: necesitamos aliados, pero fundamentalmente protagonistas. Y estamos seguros que la generación de docentes que nos va a ayudar va a ser la que va a cambiar la historia de los resultados, de los números, en nuestra provincia”, recordando que en los últimos años el Chaco registró el último lugar en los resultados de calidad educativa del país. Sin embargo, dijo que con las políticas educativas implementadas, deseó que esta situación se comience a revertir, señalando que los estudiantes del primer ciclo de Nivel Primario recibieron libros y materiales didácticos para que aprendan lectura comprensiva, porque: “la mejor libertad que le podemos dar a nuestros hijos es de la mano de la educación para que tengan un futuro mejor“, afirmó. “Para que Chaco salga adelante y estamos convencidos que va a salir de la mano de la educación”, aseveró Zdero para finalizar.

Seamos la generación que va a sacar el Chaco adelante

Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, expresó: “La educación para todos los colegas, y para mí personalmente, es un desafío grande. Falta mucho por hacer. Me encontré con un panorama donde reinaba y reina la desconfianza del docente, donde la dignidad había que trabajar y la estamos trabajando todos los días”. En este marco pidió que los padres contribuyan a diario con la tarea del docente.

“Es la generación que tenemos la responsabilidad de que los chicos comprendan lo que leen. No importa el nivel, no importa el lugar, no importa que estén cursando una carrera en el nivel Superior, el chico tiene que comprender lo que lee”, afirmó Naidenoff, instando a «ser la generación que va a sacar el Chaco adelante, porque la cifra es la que nos va a marcar una diferencia en la provincia; sé que los docentes lo van a hacer y humildemente nosotros nos ponemos a disposición para que las herramientas estén”, destacando que está la decisión política del gobernador.

También, acompañaron este acto la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; la directora de Educación Física, Daniela Stegagnini; la directora de la Regional Educativa 7, Silvia Tayara; la diputada provincial Dorys Lilián Arkwright; la concejal de Las Garcitas, Edith Felman y la concejal de Colonia Elisa, Fidel Ibarra; entre otras autoridades provinciales y municipales.