Las farmacias locales ya exhiben los QR con precios exigidos por Nación

En los primeros días de abril, el Gobierno nacional emitió una normativa que obliga a todas las farmacias del país a exhibir un código QR que contenga la lista actualizada de los precios de los medicamentos que venden.

Desde su publicación en el Boletín oficial, los locales de dispensa de remedios contaban con 30 días para implementar esa disposición (hasta finalizar la primera semana de mayo). Sin embargo, aquí en Corrientes esta medida ya fue implementada por la mayoría de las farmacias.

Sobre ello, época consultó al presidente de la Cámara de Farmacias de Corrientes (CACOFAR), Carlos Arballo, quien aseveró: «Ni bien recibimos el QR, lo hicimos circular entre los puntos de dispensa y la gran mayoría ya lo tiene disponible para que los clientes puedan acceder a la información respectiva».

La medida fue elaborada por las Secretarías de Gestión Sanitaria y de Industria y Comercio de la Nación. «Esta iniciativa, que representa un avance significativo en el proceso de digitalización sanitaria, tiene como objetivo contribuir a que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y autónomas eliminando la dependencia de intermediarios y la burocracia innecesaria», explicó la administración federal a través de un comunicado oficial.

El código QR debe ubicarse en un lugar visible dentro del local de modo tal que los consumidores puedan escanearlo desde sus celulares y visibilizar la información de manera rápida y simple. Se coloca en un cartel con la leyenda «Consulte aquí la lista de precios de medicamentos».

Arballo dijo que si bien hay clientes que utilizan el QR para consultar los importes, la mayoría sigue optando por pedirle directamente al farmacéutico.

«Todo es muy reciente, tendremos que esperar un tiempo para analizar si lo de los QR tiene buena respuesta entre los clientes. Para nosotros, lo importantes es que pudimos cumplir con la obligatoriedad, incluso antes que se cumpla el plazo otorgado para su efectivización», recalcó el referente gremial-empresarial.

La medida responde a lo establecido por la Resolución N°4/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía respecto a que la exhibición de precios debe efectuarse en forma clara y que cuando se realice mediante listas, estas deberán exponerse en los lugares de acceso, de venta o atención, a la vista del público en formato físico y/o digital.

ARBALLO TAMBIÉN FUE CONSULTADO SOBRE LA SALIDA DEL CEPO Y SU IMPACTO EN LOS REMEDIOS.

También explicaron que esta herramienta será clave para combatir la opacidad en los valores finales que muchas veces terminan afectando directamente el bolsillo del paciente.

Salida del cepo al dólar y las medicinas

A una semana de la salida del cepo al dólar, desde varios sectores de la industria y comercio del país aguardan por el comportamiento de la cotización de la divisa estadounidense. Desde que se conoció esa decisión implementada por el Gobierno nacional, se rumoreó que impactaría en los precios de los medicamentos, ya que la devaluación del peso podría encarecer las importaciones de insumos y productos farmacéuticos.

Además, el costo de los remedios podría verse afectado por la inflación general esperada tras la salida del cepo.

Sobre ello, Arballo, el titular de CACOFAR, indicó que «por el momento no hubo una variación en los importes. Nosotros no somos formadores de precios, eso le corresponde a la industria farmacéutica y, al menos hasta el viernes último, no sentimos que la salida del cepo haya repercutido en la lista de precios».

No obstante, Arballo añadió que «quizás puede afectar un poco más adelante en los remedios importados, pero dependerá mucho de cómo se va a acomodando el precio de esa divisa. No obstante, repito que nosotros no somos los que movemos los precios».

Algunos sectores productivos ya reflejan cambios. En materiales de construcción y ferretería se registraron aumentos moderados, principalmente en insumos importados, con subas de entre 8% y 12%.