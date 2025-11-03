Laguna Blanca inicia trabajos de mantenimiento en el Complejo Natatorio Municipal

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que comenzaron las tareas de desagote, limpieza y pintura de las piletas del Complejo Natatorio Municipal, como parte de los preparativos para la temporada de verano 2026.

Las labores incluyen no solo la puesta a punto de las piletas, sino también el acondicionamiento general del predio, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un espacio recreativo seguro, limpio y en óptimas condiciones.

“Con previsión y trabajo en equipo, queremos que la comunidad de Laguna Blanca pueda disfrutar plenamente del verano en su pileta municipal”, destacó Panzardi.

El municipio continuará durante los próximos días con los trabajos de mantenimiento, pintura y mejoras en el complejo, en el marco de las acciones de preparación estival y promoción del deporte y la recreación familiar.