Laguna Blanca inicia trabajos de mantenimiento en el Complejo Natatorio Municipal

bbx_816204818_piscina

La intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, informó que comenzaron las tareas de desagote, limpieza y pintura de las piletas del Complejo Natatorio Municipal, como parte de los preparativos para la temporada de verano 2026.

Las labores incluyen no solo la puesta a punto de las piletas, sino también el acondicionamiento general del predio, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un espacio recreativo seguro, limpio y en óptimas condiciones.

“Con previsión y trabajo en equipo, queremos que la comunidad de Laguna Blanca pueda disfrutar plenamente del verano en su pileta municipal”, destacó Panzardi.

El municipio continuará durante los próximos días con los trabajos de mantenimiento, pintura y mejoras en el complejo, en el marco de las acciones de preparación estival y promoción del deporte y la recreación familiar.

Más Noticias

574894730_1252206773612869_122452144254602290_n

La intendente Marcela Duarte fortaleció vínculos con instituciones religiosas y educativas de Tres Isletas

572381582_1248245097338721_5672667127504867415_n

Villa Berthet fue sede de la competencia provincial TEC-RACING 2025

574960040_122243284064188894_4107630327890123311_n

Villa Río Bermejito vivió una jornada de diversión con el evento “Penales Enjabonados”

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-03 at 20.55.38

Alfredo González es el nuevo presidente de FECHACO

bbx_816204818_piscina

Laguna Blanca inicia trabajos de mantenimiento en el Complejo Natatorio Municipal

574894730_1252206773612869_122452144254602290_n

La intendente Marcela Duarte fortaleció vínculos con instituciones religiosas y educativas de Tres Isletas

572381582_1248245097338721_5672667127504867415_n

Villa Berthet fue sede de la competencia provincial TEC-RACING 2025

574960040_122243284064188894_4107630327890123311_n

Villa Río Bermejito vivió una jornada de diversión con el evento “Penales Enjabonados”