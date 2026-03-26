Presentaron una guía para favorecer el conocimiento sobre el arbolado urbano de la ciudad de Corrientes

Fruto de tres años de trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, se presentó el libro digital «Guía de Usos y Descripción del Arbolado Urbano de la Ciudad de Corrientes», que contiene información sobre 95 especies arbóreas registradas en la capital correntina. «Tiene como finalidad facilitar el reconocimiento y la selección de las especies que conforman el arbolado urbano de la ciudad”, destacaron.

La guía fue presentada en el marco de la Jornada Conmemorativa por el Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del Clima, organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE.

Reúne información sobre 95 especies arbóreas registradas en la ciudad de Corrientes, incluidas tanto nativas como exóticas que contribuyen a la configuración del paisaje urbano.

El listado de especies considerado en la publicación se elaboró a partir de un relevamiento del arbolado urbano realizado por estudiantes de cuarto año de Silvicultura de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (FCA-UNNE), durante los años 2023, 2024 y 2025.

La guía fue realizada por la Dra. Claudia Luna (UNNE-CONICET), Ing. Agr. María Laura Fontana (UNNE-INTA), Ing. Agr. Nicolás Leandro Ortiz (UNNE-CONICET) y el Ing. Agr. Agustín Tisocco, todos docentes de la Cátedra de Silvicultura de FCA-UNNE y el Lic. Alejandro Cristiá como consultor externo y ex funcionario de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes.

«Tiene como finalidad facilitar el reconocimiento y la selección de las especies que conforman el arbolado urbano de la ciudad de Corrientes», destacaron durante la presentación.

Señalaron que el objetivo es que la publicación pueda convertirse en una herramienta práctica para estudiantes, profesionales, gestores urbanos y ciudadanos interesados en conocer, valorar y utilizar adecuadamente el arbolado de la ciudad.

Asimismo, se pretende contribuir a reforzar la importancia de los árboles en la planificación urbana y en la construcción de entornos más saludables y sostenibles.

El trabajo realizado permitió articular acciones entre el ámbito académico y la gestión pública

Detalles de la guía

La guía se desarrolló a partir del relevamiento de especies arbóreas realizado mediante la aplicación Arbolado-MCC, herramienta desarrollada por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes para la gestión y planificación del arbolado público.

En la publicación se presentan las especies ordenadas alfabéticamente por su nombre científico, lo que facilita una consulta clara y sistemática.

Cada especie se presenta mediante una ficha técnica, sistematizada mediante un código de bandas de color, diseñado para optimizar la legibilidad y facilitar la rápida localización de datos críticos.

El formato organiza la información en ejes clave: rasgos morfológicos (forma, hojas, flores y corteza), distribución geográfica, adaptación ambiental y aptitud para el uso urbano. Asimismo, se documentan usos alternativos de carácter ornamental, cultural y medicinal, lo que proporciona una visión integral del valor de cada ejemplar.

Este sistema de organización visual no solo facilita la identificación de aspectos botánicos y ecológicos, sino que también agiliza la comparación entre taxones, lo que promueve una gestión más informada del arbolado de la ciudad.

Relevancia del trabajo

Desde la Cátedra de Silvicultura recordaron que el arbolado urbano desempeña un papel central en la calidad ambiental y la identidad paisajística de las ciudades, por lo que conocer las especies que lo integran, sus características y sus posibilidades de uso resulta fundamental para promover una gestión más consciente y sostenible de los espacios verdes.

En esa línea, indicaron que el trabajo realizado no solo contribuyó a la generación de información útil para el manejo del arbolado urbano, sino también a la formación de futuros profesionales comprometidos con la planificación y la gestión ambiental de las ciudades.

Destacaron que el trabajo realizado permitió articular acciones entre el ámbito académico y la gestión pública para abordar una temática de gran relevancia, como el manejo sostenible del arbolado urbano.

«Se espera que esta obra trascienda el ámbito académico y se convierta en un recurso práctico para la comunidad. Al facilitar el conocimiento de nuestras especies, la guía busca fortalecer el vínculo entre los correntinos y su entorno, posicionando al arbolado no solo como paisaje, sino también como patrimonio vivo, esencial para la salud y la sostenibilidad de nuestro futuro urbano», concluyeron.

El objetivo es que la publicación pueda convertirse en una herramienta práctica para estudiantes, profesionales, gestores urbanos y ciudadanos»