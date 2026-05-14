Chigaqaama / Sale del Agua: Cecual propone un recorrido poético y filosófico por el Río Negro

El Centro Cultural Alternativo del Instituto de Cultura del Chaco invita a participar de Chigaqaama / Sale del agua, una experiencia de recorridos poéticos y filosóficos por los paisajes hídricos de la región. El próximo encuentro del ciclo será este domingo 17 de mayo con una caminata por la costa del Río Negro.

Coordinado por Rocío Navarro y Laura Blanco, Chigaqaama propone habitar las lagunas y ríos del Gran Resistencia desde una sensibilidad que entrelaza poesía, filosofía, cuerpo y territorio. La actividad es libre y gratuita con cupos limitados, por lo que se solicita inscribirse ingresando a: https://forms.gle/HYe5cyER9wLLKbDJ7.

Logística y recorrido

El punto de encuentro será a las 10:00 en Pueyrredón 50, donde el grupo tomará un colectivo hacia Puerto Tirol. Una vez allí, la actividad se trasladará a la casa-taller La Colibrí para iniciar un sendero de una hora hacia los albardones del río.

Durante la experiencia se compartirán lecturas, charlas, escritura colectiva y reflexión culminando con un almuerzo a la canasta. Se recomienda asistir con agua, repelente, calzado cerrado, pantalón largo, mangas largas y algo para compartir en la mesa.

Si bien la actividad es gratuita, los pasajes corren por cuenta de los participantes y se sugiere dejar una colaboración voluntaria para el lugar.

Foro Lagunas

Chigaqaama forma parte del Foro Lagunas del Cecual y se integra al proyecto anual Lagunas, que impulsa actividades artísticas, culturales y de concientización en torno al valor de estos espejos de agua en la vida de Resistencia.

Cuenta con el apoyo del Fondo Provincial Solidario de Mecenazgo (Ley 1353-E) y ofrecerá tres recorridos en diferentes formatos: bicicleta, caminata y colectivo.

Las coordinadoras

Rocío Navarro es Licenciada en Comunicación, docente, escritora y fotógrafa. Publicó los libros de poesía Casandra Cactus (2007), inhalar resistir expirar (2010), Mi jardín salvaje (2016) y Fuera de mi boca (2024); y el ensayo Flores liberadas (2022).

Laura Blanco es Profesora en Filosofía y gestora cultural. Coordina los talleres de filosofía con infancias del Cecual. Su trabajo se centra en la creación de espacios de pensamiento, juego y expresión donde la filosofía dialoga con el arte, el territorio y las experiencias colectivas.