La Municipalidad de Las Breñas ejecuta obras para la garita refugio de pasajeros en el acceso a la ciudad

La Municipalidad de Las Breñas, a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, realizó el hormigonado de la plataforma para la futura Garita Refugio para Pasajeros sobre Ruta 89, acceso a la ciudad por calle Enrique Frendenreij.

El intendente municipal, Prof. Víctor Omar Machuca, supervisó los trabajos, reafirmando el compromiso de continuar mejorando los espacios públicos y la seguridad vial de los vecinos. La Municipalidad de Las Breñas, a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, lleva adelante tareas de nivelación de suelo, reparación y apertura de calles, además de ripiado de la colectora del sector industrial, sobre Ruta Nacional N° 89, desde Avda. De los Inmigrantes (acceso a la ciudad) hasta Ruta 6.