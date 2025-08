La Ministra Galarza Desmintió Cortes En El Servicio De Comedores Escolares: “Es Información Falsa Y Malintencionada”

La titular de Desarrollo Humano aseguró que los proveedores están brindando la mercadería de forma normal y regular.

La ministra de Desarrollo Humano Gabriela Galarza desmintió, este lunes en declaraciones periodísticas, que existan cortes en la provisión a comedores escolares. “No existe ningún tipo de corte ni nada similar en el servicio; es una mala intención de algunos sectores que solo buscan confundir y no son los intereses que tenemos todos los chaqueños”, aseguró.

De esta manera advirtió que las versiones que circularon en algunos medios los últimos días difunden “información falsa”. “Hubo mucha información falsa sobre que se dejaban de brindar servicios de comedores escolares y demás, que no es cierto”, aseguró.

En esa línea recordó que la Provincia este año garantizó de manera ejemplar desde el primer día de clases el servicio alimentario escolar en toda la provincia. “Por primera vez estuvo la mercadería y la leche para los chicos en El Impenetrable antes de que empiecen las clases, la voluntad por parte del gobierno de priorizar a los niños es clarísima”, sostuvo.

Asimismo detalló que el organismo cuenta con una compulsa de precios que es con lo que los proveedores se presentaron para cubrir el servicio alimentario escolar de junio a septiembre. Todos los proveedores, que ya tienen asignados sus establecimientos educativos, están brindando la mercadería de forma “normal y regular”.

SI ALGÚN PROVEEDOR NO CUMPLE, EL DIRECTOR D Add slideshowEBE COMUNICAR QUE NO RECIBE LA MERCADERÍA

“Si hubiera algún proveedor que por cualquier motivo no brinde la mercadería como corresponde, el director tiene que comunicar oficialmente que no recibe la mercadería. Lo mismo con respecto a alguna queja sobre la calidad de la misma”, agregó.

En ese sentido, indicó que en caso de que los proveedores tengan alguna dificultad para la presentación de la documentación que se requiere, existe un equipo disponible para asesorarlo y guiarlo. “Fuera de esa cuestión meramente administrativa no hay ningún corte de comedores escolares ni nada que se parezca”, concluyó.