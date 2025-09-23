La Llave del Chaco celebra 68 años apostando a la innovación y al contacto directo con sus clientes

En una fecha especial para la comunidad judía, que celebra el inicio de un nuevo año, Nelson Ferreira, gerente comercial de La Llave del Chaco, visitó el estudio para compartir los planes de la empresa y hacer un balance de un año de fuerte compromiso con la comunidad.

“Hoy es un día muy significativo: Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Queremos desear Shaná Tová Umetuká a toda la colectividad”, expresó Ferreira, recordando además que los dueños de la tradicional firma forman parte de esta comunidad.

El próximo 1 de octubre, La Llave del Chaco cumplirá 68 años de historia comercial. En ese marco, la empresa presentó su nuevo espacio “Club Llave”, ubicado en López y Planes 325, en Resistencia. “Es una propuesta pensada para todas las edades, desde los más chicos hasta los adultos. Es un lugar de encuentro con talleres y actividades artísticas innovadoras”, destacó Ferreira.

Uno de los talleres inaugurales estuvo a cargo de Damian Damianovich, reconocido letrista correntino radicado en Panamá, quien enseñó las técnicas del arte de la rotulación a mano alzada. “Fue un encuentro extraordinario: en pocas horas aprendimos a usar pinceles de cerda larga y a crear letras a mano, algo que nos sorprendió gratamente”, relató el gerente.

Un año desafiante para el comercio

En un contexto económico complejo, Ferreira resaltó que la empresa encontró un camino de crecimiento a través del vínculo cercano con sus clientes. “Estamos constantemente escuchándolos y brindándoles una atención profesional. Eso nos permitió sostener ventas en fechas clave como el Día del Niño, apoyados en promociones bancarias, especialmente las del Banco del Chaco con su tarjeta Tuya”, explicó.

También mencionó el fuerte movimiento comercial en septiembre, con celebraciones como el Día de la Secretaria, del Maestro y del Profesor, en las que muchos eligieron productos novedosos para regalar.

Entre los artículos destacados, Ferreira mencionó los sets de arte de alta calidad a precios accesibles. “Un set con más de 113 piezas, en una valija de madera, cuesta alrededor de 45.000 pesos. Es un regalo completo y de gran nivel”, ejemplificó. Además, subrayó la apuesta a marcas semiprofesionales y profesionales como Acrilex y Giorgione, importadas de forma directa para ofrecer calidad sin que eso implique precios elevados.

Tradición y cercanía

Ferreira compartió anécdotas de su reciente gira comercial por el interior de Chaco y Corrientes, donde clientes de varias décadas relataron sus recuerdos de la tienda: “Personas de 50 años me contaron que de chicos viajaban a Resistencia con sus padres para visitar La Llave del Chaco. Es emocionante comprobar la vigencia de una marca que atraviesa generaciones”.

En ese sentido, recordó el lema que sintetiza la historia de la empresa: “Te trajo tu papá, volviste con tus hijos y ahora traés a tus nietos”, símbolo de una trayectoria que une pasado y presente.

A modo de cierre, Ferreira destacó la importancia de mantener el contacto humano en tiempos de comunicación digital. “Nada reemplaza el apretón de manos, el mate compartido, la charla cara a cara. En ese intercambio siempre surge algo para aprender y para crecer”, afirmó.

Con la vista puesta en su 68º aniversario, la empresa prepara promociones especiales durante octubre en sus locales de librería y en las marroquinerías Fama y Elenar. “Invitamos a quienes quieran emprender en los rubros de librería, juguetería o artística a contactarnos. Los vamos a asesorar y acompañar”, concluyó Ferreira.