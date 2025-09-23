Fontana avanza con la segunda etapa de la readecuación de desagües pluviales en la avenida 25 de Mayo

La Municipalidad de Fontana continúa ejecutando obras clave para mejorar el sistema de drenaje urbano. En el marco del proyecto “Readecuación de los desagües pluviales – Avenida 25 de Mayo, segunda etapa”, se llevan adelante trabajos de apertura y rectificación de cunetas en la intersección de la avenida 25 de Mayo y calle Misiones.

El intendente Fernando Cuadra dispuso el inicio de esta nueva etapa con el objetivo de garantizar el libre escurrimiento de los excedentes pluviales, optimizando así la capacidad de drenaje en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Durante la jornada, el personal municipal colocó siete tubos de hormigón, elaborados en la Sección de Fábrica de Tubos del propio municipio, lo que permite brindar una respuesta inmediata y reducir costos. Estas tareas forman parte de un plan integral de infraestructura que apunta a prevenir anegamientos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Desde el municipio, se solicitó la colaboración de los vecinos para no arrojar residuos en los desagües, ya que la obstrucción de los conductos afecta el normal funcionamiento del sistema pluvial y repercute en toda la comunidad.

Con estas acciones, la gestión de Cuadra reafirma su compromiso de avanzar con hechos concretos que impacten positivamente en el desarrollo urbano y en la seguridad hidráulica de Fontana.

 

