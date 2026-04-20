Presidencia Roca bajo el agua: más de 160 mm en poco tiempo y barrios anegados

El intendente de Presidencia Roca, Gustavo Martínez, describió una situación crítica tras las intensas lluvias que azotaron a la localidad en las últimas horas.

Según detalló, en apenas poco más de una hora cayeron más de 160 milímetros, lo que provocó anegamientos generalizados. “Tenemos cuatro barrios inundados y entre un 60 y 70% de la población afectada”, señaló.

El jefe comunal explicó que el principal problema no es el desborde del Río Bermejo —que se encuentra crecido pero sin generar inconvenientes directos en la zona urbana—, sino la enorme cantidad de agua caída en un corto lapso. “Los canales funcionan, pero no dan abasto”, afirmó.

Asistencia y evacuaciones

Desde las primeras horas, el municipio trabaja en la asistencia a las familias afectadas. Se habilitaron puntos de contención donde se brinda comida y refugio, y se realizan evacuaciones, especialmente en zonas más vulnerables como asentamientos de la comunidad Qom.

“Hay vecinos con agua dentro de sus casas, colchones y ropa mojada. Estamos haciendo relevamientos y distribuyendo ayuda”, indicó Martínez, quien también confirmó el trabajo articulado con el gobierno provincial.

Una víctima fatal y daños materiales

El intendente informó además sobre el fallecimiento de un hombre en circunstancias que aún se investigan. “No sabemos si fue por una caída, ahogamiento o un problema de salud”, aclaró. También se registró el derrumbe de una vivienda.

Impacto desigual: alivio para el campo

Pese al panorama en la planta urbana, Martínez destacó que las lluvias resultan beneficiosas para el sector productivo rural. “Hacía falta agua. Para los productores ganaderos y agrícolas es bienvenida”, sostuvo, al señalar que había zonas con escasez en reservorios.

Mientras tanto, el municipio continúa con tareas de asistencia y monitoreo, a la espera de que cesen las precipitaciones para avanzar con mayor intensidad en la recuperación de las zonas afectadas.