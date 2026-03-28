La Libertad Avanza profundiza su armado político con intensa agenda en Sáenz Peña

Dirigentes de La Libertad Avanza Chaco desarrollaron este sábado una intensa agenda de actividades en Presidencia Roque Sáenz Peña, que incluyó reuniones partidarias, instancias de capacitación y encuentros con sectores productivos.

La jornada comenzó con un encuentro en la sede partidaria local, donde referentes y más de un centenar militantes analizaron la actualidad política y económica. Luego se realizó una reunión de trabajo con capacitación y presentación de proyectos, orientados a fortalecer el desarrollo del espacio en la provincia.

Más tarde, la comitiva llevó adelante un conversatorio con comerciantes y productores de la ciudad, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas en el actual contexto económico, además de diagramar capacitaciones para emprendedores.

Durante la actividad, la diputada nacional Rosario Goitia destacó la importancia del contacto directo con la sociedad: “Hoy no estamos en campaña. Estamos aquí porque creemos que es momento de decir las cosas como son, pero sobre todo de escuchar lo que le pasa a la gente. Argentina y nuestra provincia vienen de años muy difíciles, con inflación, pérdida de poder adquisitivo y falta de oportunidades”.

En la misma línea, remarcó la necesidad de un cambio profundo: “Desde La Libertad Avanza venimos a plantear algo distinto, pero también responsable. Creemos en un Estado más eficiente, que deje de asfixiar al que produce y trabaja, y en generar condiciones para que haya inversión y crecimiento genuino”.

Por su parte, el diputado provincial Adrián Zukiewicz subrayó el valor del diálogo con los distintos sectores: “Sabemos que las soluciones no se construyen desde un escritorio en Buenos Aires. Se construyen escuchando. Por eso estamos acá, para conocer de cerca la realidad de cada vecino, de cada trabajador y de cada productor”.

Además, ratificó el compromiso del espacio: “Decir la verdad, no prometer lo imposible y trabajar para que la Argentina salga adelante con reglas claras, previsibilidad y libertad”.

Estas recorridas forman parte de una estrategia territorial que busca consolidar el espacio en toda la provincia, promoviendo un modelo basado en “más libertad, más responsabilidad y menos privilegios”.