Brutal golpiza a una nena de diez años: detuvieron a su padrastro

Una nena de 10 años fue rescatada el viernes por la noche en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de ser salvajemente golpeada por su padrastro. La menor logró huir, pedir ayuda a una vecina y permanece internada, mientras que el presunto agresor, de 20 años, fue detenido por la Policía.

El episodio se conoció cerca de las 22:10, cuando efectivos de la Comisaría Quinta acudieron a la Quinta 264 tras un pedido de auxilio. Al llegar, encontraron a la niña a resguardo en la vivienda de una vecina, quien relató que había escapado para evitar seguir siendo golpeada.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a la Unidad de Protección Integral y se solicitó asistencia médica de urgencia. La menor fue trasladada a la Guardia de Emergencia Pediátrica, donde quedó internada con lesiones en el rostro y en las extremidades superiores e inferiores.

En paralelo, los agentes iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y, tras recorridas en el barrio Ex Aeroclub, lograron detener al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones judiciales.

La denuncia fue realizada por la abuela de la niña, quien indicó que la menor vive con ella desde su nacimiento y que ese día había ido a visitar a su madre, momento en el que ocurrió la agresión.