La Leyenda del Mamboretá

Hermoso insecto de color verde, que mueve graciosamente su cabeza y que acostumbra juntar sus patitas como si estuviera rezando…

El Mamboretá es una leyenda de los indios guaraníes, que forma parte del paisaje…Si alguna vez lo encuentras en el jardín recuerda esta leyenda que nos dejaron:

En una de las tribus guaraníes que vivían a orillas de los Ríos Paraná y Uruguay el cacique descubrío un día a un forastero.- ¿Quién eres? –le preguntó. ¿Dónde está tu pueblo?. El joven indio le respondió: he abandonado a los míos porque se han entregado como esclavos a los conquistadores blancos.

El cacique, amigablemente, le ofreció su toldo para que se quedara a vivir con ellos. Pasó el tiempo. El muchacho era muy trabajador y además, bailaba muy bien. Ayudaba en las tareas de la tribu y en las noches de fiesta los alegraba con sus danzas. Pero siempre tenía los ojos tristes, como de nostalgia.

En idioma Guaraní: “Mamboretá” significa: “dónde está tu pueblo”. Así comenzaron a llamar al forastero: Mamboretá – un día Mamboretá dejó el toldo del cacique, como lo hacía habitualmente. Se fue a trabajar al campo. Pero llegó la noche y no volvió. Se había ido para siempre, pues no pudieron encontarlo.

Una noche el cacique descubrió que sobre su hombro se había posado un insecto desconocido de color verde. Como no sabía su origen le preguntó:

¿Mamboretá? y el hermoso insecto le respondió, elevando sus bracitos al cielo y moviéndose como si bailara. Nunca más se fue.

Desde entonces forma parte del paisaje.