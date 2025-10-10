La Leonesa: “Los Chaqueños Tenemos Memoria Y Sabemos El Daño Que Causó El Kirchnerismo”, Advirtió Silvana Schneider

Este jueves por la noche, vecinos, independientes y militantes se congregaron en Club Solari, de la localidad de La Leonesa en lo que fue la presentación de los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Leandro Zdero, quien estuvo presente junto a los aspirantes que buscan defender los intereses de los chaqueños en el Congreso de la Nación, llamó a acompañar este proyecto político y a continuar con el cambio. Además, repasó los logros alcanzados en estos meses de gestión y reafirmó su compromiso por un Chaco sin corrupción, con orden y transparencia. Con fuertes y contundentes críticas a la oposición, Zdero sostuvo: “Muchos de los que hoy prometen soluciones son los mismos que gobernaron 16 años y dejaron una provincia devastada. Este gobierno vino a ponerle punto final a los acomodos, a los negociados y a la impunidad que se habían convertido en costumbre”.

En ese marco, recordó las dificultades enfrentadas al inicio de la gestión y la necesidad de mantener firme el rumbo. “Nos tocó asumir en una provincia devastada, pero no bajamos los brazos. Pusimos orden, priorizamos la educación, la salud y la seguridad, y hoy los resultados están a la vista”, afirmó.

Asimismo, aseguró: “Hoy los chaqueños ven un Estado presente que no le da la espalda a la gente. Hemos recuperado la autoridad, la transparencia y la confianza. Esta gestión está del lado de los que trabajan, producen y estudian, no de los que vivían del privilegio o del clientelismo. Decían que no íbamos a liberar las rutas, y lo hicimos. Decían que no íbamos a combatir al narcotráfico, y lo hicimos. Hoy hay resultados concretos porque no tenemos ataduras con la mafia ni con los delincuentes”, mencionó Zdero.

Por último, hizo un llamado a defender el cambio en las urnas el próximo 26 de octubre. “Los que gobernaron 16 años quieren volver, pero no podemos permitir que eso ocurra. La historia ya nos demostró lo que pasa cuando el poder se usa para someter y no para servir. En el Chaco se terminaron los privilegios y volvió el orden. No permitamos que otros elijan por nosotros, este 26 de octubre debemos ratificar con el voto el camino que elegimos juntos”, finalizó.

SILVANA SCHNEIDER: “TENEMOS LA ENORME RESPONSABILIDAD DE PROTEGER LO QUE TANTO NOS COSTÓ CONSTRUIR”

Por su parte, la vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, puso énfasis en la importancia de acompañar con el voto el proyecto político del gobernador Leandro Zdero. “El 26 de octubre tenemos la enorme responsabilidad de proteger lo que tanto nos costó construir y asegurarnos de que no vuelva la impunidad ni la corrupción que tanto daño le hizo a los chaqueños”- indicó. Los chaqueños tenemos memoria y conocemos el daño que el kirchnerismo causó, tanto en la provincia como en el país. Por eso, el 26 de octubre, hagamos que desde La Leonesa se escuche nuestro grito de esperanza y de libertad”, cerró Schneider.

MARCELA PIBERNUS: “EL PROYECTO POLÍTICO DEL GOBERNADOR ZDERO LE DEVOLVIÓ LA ESPERANZA AL CHACO” La candidata a diputada nacional, Marcela Pibernus, rememoró la emoción de la victoria sobre el kirchnerismo en 2023, un momento que marcó la recuperación de la esperanza en toda la provincia del Chaco. “Este proyecto, liderado por el gobernador Leandro Zdero, defiende la educación, el trabajo, la seguridad y apoya a quienes se esfuerzan todos los días. Es un proyecto serio, honesto e íntegro, y necesitamos que todos salgamos a defenderlo en las urnas el próximo 26 de octubre”, aseveró.