Resistencia: Se Avanza En Obras Y Mejoras De Accesibilidad, En El Barrio Quebracho

*Meiriño: “Estamos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.*

A partir del pedido de vecinos de la zona y tras una reunión mantenida el pasado lunes, el Gobierno Provincial junto al Municipio de Resistencia y los organismos provinciales: Sameep y Secheep realizan tareas para propiciar una mejor calidad de vida en el barrio Quebracho.
La secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, estuvo este jueves el lugar donde se ejecutan obras de accesibilidad, cuneteo y desagües para mejorar el escurrimiento del agua y garantizar el ingreso a las viviendas. “Recibimos los requerimientos de los vecinos a través de redes y diferentes medios. Hicimos una reunión el lunes, donde nos manifestaron como cuestión primaria la accesibilidad”, explicó Meiriño, quien estuvo acompañada por el secretario de Obras del Municipio, Javier Mattina, y el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Eduardo Di Martini.
La funcionaria destacó el carácter integral del abordaje, señalando que “hay gente que no tiene su RUBH ni un papel que acredite su terreno, donde han hecho mejoras o sus casas, y tampoco pueden reclamar ante Sameep o Secheep. Estamos ordenando esa situación”.
En ese sentido, recordó que las tierras “fueron dadas por cooperativas que hoy ya no existen y están judicializadas”, por lo que desde la Subsecretaría de Desarrollo Territorial se avanza en la regularización dominial.
“Son más de 100 vecinos, muchos sin documentación, pero hoy cumplimos con la palabra: ingresamos con maquinaria, hicimos más de seis cuadras y, si el tiempo lo permite, seguiremos con el perfilado y cuneteo y el agradecimiento de la gente fue enorme”, aseguró.
Asimismo, Meiriño confirmó que Secheep continuará mejorando la iluminación del barrio, mientras se avanza en el blanqueo dominial. “Este es el compromiso y la manera de trabajar: con planificación y junto a la gente”, concluyó, anticipando que la próxima reunión será con vecinos del barrio Las Palmeras.

